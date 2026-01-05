Aké, casi imposible para el Barça

Tras la lesión de Andreas Christensen, que será baja durante cuatro meses, el Barça se abrió a la posibilidad de fichar en este mercado de invierno. El propio Hansi Flick indicó que hace falta un jugador, eso sí, siempre que su llegada tenga sentido. El retrato robot del futbolista que desearía incorporar el técnico alemán es el de un defensa central zurdo que pueda jugar de lateral. En este sentido, apareció el nombre de Nathan Aké.

El internacional neerlandés, de 30 años, no estaba jugando tanto como desearía esta temporada en el Manchester City de Pep Guardiola, que se ha decantado más por la pareja de centrales formada por Josko Gvardiol y Rúben Dias. Por ello, el defensa aparecía como una opción y una posibilidad de mercado en la lista de Deco, director deportivo del club azulgrana, partidario de una cesión hasta final de temporada, pues el próximo verano el Barça tiene la intención de fichar un central contrastado y para años.

Sabía ya el Barça que la llegada de Aké, que quiere minutos para poder llegar bien al Mundial del próximo verano, era complicada porque el Manchester City, teniendo en cuenta que el jugador tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, era partidario de un traspaso y no de una cesión, pidiendo una cifra de unos 25 millones de euros que no puede afrontar la entidad azulgrana en estos momentos por sus problemas con el 'fair play' financiero de LaLiga.

Y si ya parecía complicada la llegada de Aké, parece ahora imposible. Y es que Pep Guardiola vio como sus dos centrales titulares se lesionaban este domingo en el partido contra el Chelsea. Tanto Gvardiol como Rúben Dias tuvieron que dejar el terreno de juego antes de tiempo y el entrenador de Santpedor explicó en rueda de prensa que ninguna de las dos lesiones pintaba bien. Con ambos lesionados, el Manchester City necesitará a Aké, que ganará protagonismo en las próximas semanas. De hecho, el neerlandés ya fue titular el pasado día 1 ante el Sunderland, mientras fue el encargado de reemplazar a Rúben Dias contra el Chelsea cuando se lesionó el portugués. Ante esta situación, la puerta del City parece totalmente cerrada para Aké.

El Barça deberá seguir buscando en el mercado un defensa. Las pocas opciones podrían hacer que llegase un lateral y no un central, con el nombre de Joao Cancelo sobre la mesa desde hace unos días.