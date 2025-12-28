Aké, difícil para el Barça: el City se pone duro y exige traspaso alto si sale al mercado

El mercado invernal de centrales de primer nivel está complicado y el Barça lo tiene claro. Desde que se lesionó Christensen, la dirección deportiva ha trabajado en posibles opciones y con un margen económico reducido y las posibilidades de futbolistas que encajen son pocas. Nathan Aké era uno de ellos, pero el Manchester City no está por la labor de sacarlo al mercado y parece que solo le abriría las puertas a través de un traspaso superior a los 25 millones de euros.

El nombre de Aké se puso encima de la mesa a través de intermediarios. El internacional holandés tiene un papel muy residual en el equipo y busca protagonismo para ir al Mundial con plenas garantías físcas. En verano ya estuvo a punto de salir, pero no llegaron propuestas acordes a lo que pedía el City y lo mantuvieron en plantilla. De hecho, Pep Guardiola va utilizándole y en la victoria de este fin de semana ante el Nottingham Forest jugó los minutos del descuento.

Aké ve con buenos ojos una salida y más si se abre la posibilidad de poder jugar en el Barça. Es un central zurdo que puede jugar de lateral, aunque las lesiones le han ido lastrando en su carrera. En el City nunca ha encontrado continuidad, pero es titular con Holanda y su perfil se ajusta a lo que desea el Barça para reforzar ahora su plantilla.

El principal problema es que varios equipos ingleses han preguntado por él y el City estaría por la labor de venderlo si la propuesta supera los 25 millones. Termina contrato en el 2027 y es el momento idóneo para una salida definitiva. Con este tipo de operación, el Barça se quedaría sin opciones aunque el tiempo también juega a su favor. La situación de Aké podría cambiar en los últimos días de mercado.

Lo que tiene claro el Barça es que sería idóneo firmar un jugador atrás. Flick prefiere un jugador contrastado a nivel internacional y de rendimiento inmediato, mientras Deco está más por la labor de traer cedido con opción de compra a un futbolista en progresión pero que ya haya demostrado talento en Europa. Todo dependerá de las condiciones económicas y de las posibilidades que vayan surgiendo aunque la lista de candidatos es muy corta.