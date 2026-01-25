Ajustes en el once de Flick

El Barça se mide hoy al colista a solo tres días de jugarse la clasificación del top-8 de la Champions ante el Copenhague. Un escenario que invita a pensar en rotaciones ante el Oviedo. La gran duda es ver si habrá revolución en la alineación o solo algunos retoques, la tendencia natural del alemán.

Las incógnitas empiezan en la defensa porque futbolistas como Eric Garcia, Balde o Koundé acumulan muchos minutos. Cubarsí descansó ante el Slavia de Praga, así que parece segura su presencia en el once. Una de las opciones que encajan más con el partido es que Flick le dé minutos a Cancelo, que no puede competir en la Champions hasta la siguiente ronda. Además permitiría darle descanso a un Balde, que debe ser importante el miércoles. Si Flick apostara por darle un respiro a Eric, Gerard Martín haría pareja con Pau.

En le mediocampo, la titularidad de Frenkie de Jong, sancionado para el duelo ante el Copenhague, parece más que probable. Todo apunta a que Flick apostará por la fórmula que probó ante el Slavia cuando se lesionó Pedri. Es decir, Olmo haciendo las funciones del canario en la segunda altura del mediocampo, con Fermín como mediapunta.

La pareja Olmo-Fermín

El técnico alemán rompería así la narrativa de las últimas temporadas sobre las dificultades de juntar a Olmo y Fermín. Cuando Flick apuesta por Olmo en la posición de Pedri parece buscar la clarividencia del canario, aunque pierde piernas para el trabajo defensivo. Es un perfil muy ofensivo que obligará a futbolistas como Fermín, De Jong o Raphinha, si es titular, a ayudar en el trabajo defensivo. El perfil del encuentro, un Oviedo que se cerrará atrás, invita a pensar que el Barça no tendrá que trabajar mucho sin balón y eso beneficia a Olmo, un futbolista que marca diferencias cuando no tiene que recorrer grandes distancias.

En ataque, Lamine volverá al once inicial tras perderse el encuentro ante el Slavia por sanción. Sin Ferran disponible, Lewandowski es el favorito para hacer de 9 con la alternativa de Rashford, una opción que no habría que descartar. La banda izquierda se la disputan el inglés y Raphinha. El brasileño se perdió el duelo ante la Real Sociedad, y aunque ya fue titular ante el Slavia, apunta al once.