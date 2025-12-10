El Ajuntament de Barcelona rechaza reforzar la seguridad alrededor del Spotify Camp Nou

El teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, ha afirmado que los problemas de seguridad tras el regreso del Barça al Spotify Camp Nou "no han tenido especial incidencia" y ha subrayado que estos incidentes se han producido "en el interior del estadio" y no en sus alrededores.

'Invasión' Alemana al Camp Nou antes del Barça - Eintracht / David Bernabéu

"Por descontado, seguimos estando muy atentos", añadió Batlle, al tiempo que rechazaba la solicitud de Junts para que el gobierno municipal implementara de manera inmediata un refuerzo del dispositivo de seguridad y movilidad en el entorno del estadio durante los días de partido.

Un plan que funciona

Según Batlle, durante las primeras semanas del regreso de la actividad deportiva, han funcionado correctamente tanto el plan de movilidad sostenible en el Espai Barça como los dispositivos de servicio desplegados para los partidos, que incluyen la gestión del tráfico, el estacionamiento, los horarios y la distribución de efectivos, competencias que corresponden exclusivamente a la Guardia Urbana.

"Los asuntos de orden público son responsabilidad de los Mossos, y, por supuesto, la Guardia Urbana siempre está disponible para reforzar lo que se nos solicite", puntualizó el teniente de alcalde.

Reclamaciones vecinales

Desde Junts, el presidente del grupo, Jordi Martí, ha señalado las quejas de los vecinos ante los problemas de inseguridad derivados de "aficiones violentas". Martí mencionó específicamente los incidentes ocurridos este martes en el interior del Camp Nou durante el partido entre el Barça y el Eintracht, con "lanzamientos de bengalas y agresiones", y reclamó medidas para el control de estos grupos radicales.

Bengalas en la grada de aficionados del Eintracht / Dani Barbeito

La propuesta de Junts incluía la presencia de la Guardia Urbana en los alrededores, especialmente en los Jardines Bacardí, para prevenir riesgos y vigilar la posible presencia de armas blancas o bengalas, una medida que finalmente fue rechazada por el gobierno municipal.