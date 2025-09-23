El Ajuntament de Barcelona estudia este martes la evolución de las obras del Spotify Camp Nou

Mientras que las obras de remodelación del Spotify Camp Nou siguen al ritmo más rápido posible, el Ajuntament de Barcelona tiene prevista para este martes a partir de las 16.00 horas una sesión de trabajo técnica para explicar las novedades en relación a las obras del recinto barcelonista y el estado de las diferentes tramitaciones en curso para su apertura.

La sesión estará estará conducida por el personal técnico del Ajuntament que presentará sus informes sobre todos los aspectos que afectan al estado de las obras y, sobre todo, sobre las condiciones en las que se encuentra el recinto para que se otorguen todos los permisos necesarios y reabrirlo en una primera fase con un aforo limitado a 27.000 localidades entre el Gol Sur y la Tribuna.

Está previsto que cuando finalice la sesión de trabajo la primera teniente de alcalde de la ciudad, Laia Bonet, atienda a los medios de comunicación y haga un balance de la situación y, quizás, pueda hacer una previsión de cuándo puede producirse el regreso del Barça a a su estadio.

A la espera del CFO

Para el regreso al Camp Nou es imprescindible el Certificado Final de Obra (CFO) que se ha demorado hasta el momento. La concesión de la licencia de primera ocupación depende del Ayuntamiento presidido por el alcalde Jaume Collboni, y de ahí la importancia de esta reunión de los responsables técnicos del conistorio.

Por el momento, el Barça ha jugado sus primeros partidos de la temporada 2025/26 como local en el Estadi Johan Cruyff, que se tuvo que habilitar de urgencia, y se está preparando a marchas forzadas el Estadi Olímpic de Montjuïc con la intención de que esté en condiciones de acoger los partidos frente a la Real Sociedad (28 de septiembre) y PSG (1 de octubre), aunque de momento se mantiene la incógnita de si el replantado césped del Olímpic estará a punto para acoger estos encuentros.

Esta mañana a partir de las 11.00 horas el FC Barcelona ha convocado a los medios de comunicación en el Spotify Camp Nou para que la vicepresidenta y másxima responsable del Espai Barça, Elena Fort, y el director de Operacions y del Espai Barça, Joan Sentelles, expliquen en qué situación se encuentran las obras.