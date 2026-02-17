Ajay Tavares, pendiente de la burocracia para sellar su fichaje por el Barça

En ‘stand by’ desde hace muchos días, el Barça espera desatascar los próximos días la situación con Ajay Tavares. El extremo del Norwich es una de las jóvenes promesas del fútbol británico y la dirección deportiva del club azulgrana tiene su incorporación prácticamente cerrada desde hace semanas.

Del 2009, el jugador cuenta con pasaporte portugués, algo clave para poder cambiar de equipo y de país siendo menor de edad. Si tuviera solo la nacionalidad británica tendría que esperarse hasta los 18. El caso es que la situación de Ajay, como decíamos, ha quedado un poco bloqueada porque está a expensas del OK de la FIFA, que tiene que resolver la burocracia para que se pueda dar luz verde al fichaje y pueda de una vez por todos trasladarse a la Ciudad Condal.

Burocracia

Teóricamente, las condiciones personales con el chico están ya cerradas y se está tan solo a expensas de esa autorización. Este curso ha estado participando de forma asidua con el sub’18 del Norwich, jugando contra futbolistas dos años mayores que él.

El gol de Ajay Tavares con la selección inglesa / X

El canterano del club inglés ha destacado recientemente en las inferiores de su selección, ya que, previo paso por la sub-15 y la sub-16, ha debutado en la categoría sub-17 de Inglaterra. Gracias tanto a su rendimiento internacional como en su equipo, ha despertado el interés de equipos de la Premier League y también de clubes de fuera de ella, aunque parece que finalmente será la entidad catalana la que logrará hacerse con sus servicios.

Ajay Tavares / Getty Images

La idea sería que el chico, que es todavía juvenil de primer año, se incorporase al Juvenil A de Pol Planas con proyección de Barça Atlètic. Extremo habilidoso, con proyección y al que el departamento de ‘scouting’ tiene controlado desde tiempo atrás.

Plaga de bajas

En la línea ofensiva este mercado invernal el filial ha fichado ya a dos delanteros, Hamza Abdelkarim y Joaquín Delgado. La plaga de bajas (Gistau y Barberá es posible que no jueguen más este curso y tampoco tiene pinta de que vayan a hacerlo Sama Nomoko ni Dani Rodríguez) ha obligado a la secretaría técnica a activar