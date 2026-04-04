Ajay Tavares da el susto en el Barça-Nàstic Juvenil

Debut accidentado como titular con el FC Barcelona del extremo inglés Ajay Tavares. Después de estar con la selección sub'16 estos días de parón internacional, el atacante recibía un magnífico premio de Pol Planas en el Barça-Nàstic de la División de Honor Juvenil.

Titular por banda izquierda con otra incorporación invernal como Alex González por el otro costado. El cuadro azulgrana salía con bastantes novedades en un encuentro importante en la lucha por el liderato del cuadro de Planas. Enfrente, un Nàstic, por su lado, peleando por eludir el descanso a Liga Nacional.

Buen inicio de partido

Había empezado bien el encuentro Tavares, con iniciativa y desborde. Con tendencia a recibir en corto. Precisamente, Planas le daba indicaciones desde la banda de que atacara más el espacio en profundidad.

En una de esas el británico se tiró un autopase largo. Desde fuera se vio bastante claro que no llegaba, pero lo intentó un Ajay que se resbalaba y chocaba directamente contra el muro del estadio.

Por un momento parecía que podía ser algo grave de verdad, puesto que se quedó inmóvil sobre el césped. Y se quedaba en silencio el estadio de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Tavares debutó contra el Mallorca / Gorka Urresola

Luego ya pudo levantarse, llegaron rápidamente las asistencias y se fue con dificultad para andar. Pareció que los médicos del club barcelonista le pusieron un cabestrillo en el hombro.

Estaremos atentos para ver el alcance de la lesión de uno de los flamantes fichajes de futuro del Barça. Tocará, imaginamos, hacerle pruebas. Se lo llevaron al hospital en ambulancia.

Orian Goren, también lesionado

También tuvo que abandonar el terreno de juego una de las estrellas del juvenil, Orian Goren. El centrocampista, que había acudido a este parón con la selección israelí, sufrió una lesión muscular. Veremos también si tiene que estar varios partidos KO.