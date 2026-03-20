El Ajax rendirá un gran homenaje a Johan Cruyff diez años después de su muerte

El legado de Johan Cruyff sigue más vivo que nunca. Diez años después de su fallecimiento, el Ajax organizará un emotivo homenaje en su casa, el Johan Cruyff ArenA, en una noche que promete ser histórica. El evento tendrá lugar este sábado 21 de marzo, tres días antes del décimo aniversario de la muerte de la leyenda holandesa. La cita girará en torno al estreno mundial de la serie documental “CRUYFF”, un proyecto que repasará la figura del mito desde una perspectiva inédita.

Homenaje global en un escenario simbólico

El estadio del Ajax, rebautizado en honor a Cruyff en 2018, será el epicentro de este tributo. No existe mejor escenario posible porque allí empezó todo y su herencia sigue viva en forma de recuerdos imborrables, pero también a nivel humano con la reciente incorporación de Jordi Cruyff como director deportivo del club 'ajacied'.

Joan Laporta y Johan Cruyff compartían una gran amistad / SPORT

Según la organización, será “un evento único en la vida”, con un homenaje global que convertirá el recinto en un espacio dedicado íntegramente a la figura del exjugador. La velada culminará con el estreno en directo del documental, considerado uno de los proyectos audiovisuales más ambiciosos sobre su figura. El Barça estará representado con la presencia de Joan Laporta, presidente electo, al que le unía una gran amistad con el holandés. Se espera que personalidades del mundo del fútbol acudan también a la cita.

Diez años sin Cruyff, eterno en el fútbol

Cruyff falleció el 24 de marzo de 2016, pero su recuerdo sigue intacto y su influencia no solo se mantiene enorme en el Ajax o el Barça, sino que va mucho más allá de ambos clubs porque la filosofía de juego que exhibió tanto como futbolista como entrenador dejó una huella imborrable que, de hecho, cambió el fútbol para siempre.

Una década después, Ámsterdam volverá a rendirse a su gran referente con un acto que trasciende incluso lo deportivo. No será solo un estreno, sino una celebración de su legado, de su influencia y de una figura que, como él mismo llegó a decir, “en cierto modo, probablemente soy inmortal”. Cruyff, de nuevo, siempre tenía razón.

Un vínculo eterno con el Barça

Para el barcelonismo, el nombre de Cruyff es mucho más que historia: es identidad. Su huella sigue presente en el estilo de juego y en la cultura del club, lo que convierte este homenaje en algo casi propio de la entidad blaugrana, donde triunfó como jugador y técnico, convirtiéndose en el primero que ganó una Copa de Europa con un fútbol atractivo y revolucionario que aún perdura. Sus discípulos se cuentan por decenas y su filosofía se respira en todos los equipos del Barça. El Ajax, su casa de origen, será el encargado de recordarlo a lo grande. Diez años después, el fútbol volverá a girar alrededor de su figura inmortal.