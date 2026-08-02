El Ajax podría pescar más en el Barça: quieren a Jofre Torrents

El baile de salidas de canteranos del Barça va a comenzar tras el stage de Inglaterra. El club blaugrana decidió retener a sus jóvenes figuras para completar una lista sin internacionales y para que Hansi Flick pudiera valorar su rendimiento. Uno de los jugadores que se irá con seguridad es el lateral Jofre Torrents. La cadena 'Ser' explicó que el Ajax ha realizado una propuesta de cesión con opción de compra, que se está valorando en las oficinas blaugrana.

Jofre Torrents es una de las joyas de La Masia. Lateral izquierdo que está llamado a tener un papel importante en el futuro, pero que necesita minutos para seguir con su proyección. El futbolista tiene encima de la mesa numerosas ofertas tanto de España como en Europa y la próxima semana se acabará de definir su futuro.

La propuesta del Ajax, que también se ha interesado por el defensa Landry Farré, sería un préstamo con cargo completo de la ficha y una opción de compra por solo el 50 por ciento de sus derechos por cinco millones de euros. El Barça podría recomprar ese porcentaje en el futuro con lo que ingresaría una cantidad algo superior por lo que mantendrían el control sobre el chico.

Será el propio Jofre Torrents junto al club el que elijan su destino, pero queda claro que el Barça está priorizando las operaciones de venta con recompra para sacar rédito a sus activos mientras se están formando en otros clubs.

El Ajax ya ha llegado a un acuerdo con el Barça por la cesión de Marc-André Ter Stegen, quien será anunciado oficialmente en las próximas horas como nuevo portero del club holandés. En este caso es una cesión pura y dura en la que el club blaugrana deberá aportar una gran parte del salario.