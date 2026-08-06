El Ajax irrumpe por Jan Virgili y el Barça sigue muy de cerca la operación

El futuro de Jan Virgili vuelve a estar en el radar del FC Barcelona. El extremo formado en la Masia, una de las grandes irrupciones de la pasada temporada con el Mallorca, continúa acumulando pretendientes mientras el conjunto balear intenta convencerle para que siga liderando el proyecto del ascenso a Primera División.

Aunque en el Camp Nou no está previsto mover ficha por el atacante a corto plazo, la dirección deportiva sigue muy pendiente de todo lo que sucede a su alrededor. Y es que cualquier movimiento que se produzca este verano podría tener consecuencias directas para el Barça, que todavía conserva una importante baza sobre el futbolista.

El Ajax entra en escena

En ese escenario ha aparecido un nuevo actor. Según informa Última Hora Mallorca, el Ajax ha incluido a Virgili entre las alternativas que maneja para reforzar el extremo izquierdo si finalmente Mika Godts acaba siendo traspasado al Paris Saint-Germain por una cifra que podría alcanzar los 60 millones de euros. El interés del Ajax no es casual. Jordi Cruyff, actual director deportivo del club de Ámsterdam, conoce perfectamente el perfil del extremo catalán tras sus años vinculado al Barça y lo considera una opción interesante para reforzar el extremo izquierdo.

Además, este mismo miércoles Virgili fue uno de los grandes protagonistas de la victoria del Mallorca por 3-0 frente al PSG, vigente campeón de la Champions League, en un amistoso de pretemporada. El extremo asistió a Luvumbo en el primer gol con un gran pase al espacio y, poco después, firmó el segundo tanto del conjunto balear con un toque sutil. Una actuación que volvió a disparar su cartel en el mercado.

No obstante, el extremo del Mallorca no sería la única opción del Ajax sobre la mesa. La prioridad continuaría siendo Noa Lang, aunque el elevado coste de la operación obliga al club neerlandés a trabajar con varias alternativas. Entre ellas también aparece la de Roony Bardghji, cuya salida del Barça sigue pendiente de resolverse.

Jan Virgili contra el Barça / Quique García / EFE

El Barça conserva el control sobre Virgili

Mientras tanto, la situación de Virgili continúa siendo especialmente interesante para la dirección deportiva azulgrana. El Barça se reservó el 40% de los derechos económicos del futbolista cuando lo traspasó al Mallorca el pasado verano por 3,5 millones y, además, mantiene una opción preferente para recuperarlo. Tras el descenso del conjunto bermellón, la cláusula de rescisión del atacante pasó de 30 a 12 millones de euros, lo que permitiría al Barça volver a incorporarlo por unos 7,2 millones de euros gracias al porcentaje que todavía conserva sobre sus derechos.

La llegada de Anthony Gordon y Karim Adeyemi ha enfriado esa posibilidad durante este mercado. Sin embargo, el Barça sigue muy pendiente de cualquier movimiento alrededor del extremo. Si finalmente otro club ejecuta su cláusula de rescisión, la entidad blaugrana ingresaría alrededor de 4,8 millones de euros gracias al 40% de los derechos económicos que todavía conserva sobre el futbolista.

Virgili entrenándose con el Mallorca / RCD Mallorca

El Mallorca sigue intentando retenerlo

Por su parte, en Son Moix no pierden la esperanza de retenerle. Luis García considera a Virgili una pieza clave para pelear por el regreso a Primera División y el club le presentó hace semanas una propuesta de mejora de contrato para asegurar su continuidad.

Sin embargo, el futbolista prefiere esperar. El interés de varios equipos que disputan competición europea y la posibilidad de dar un nuevo salto en su carrera mantienen su futuro completamente abierto cuando todavía restan varias semanas para el cierre del mercado.