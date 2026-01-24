El Ajax se interesó por incorporar a Marc Bernal

Marc Bernal es hoy por hoy uno de los mediocentros con proyección más cotizados del mundo. Su eclosión se vio truncada por una grave lesión de rodilla, pero en su regreso paulatino ya ha dejado muestras de su calidad y potencia sobre el terreno de juego. Hansi Flick le está dosificando mucho y se rumoreó una posible salida en el mes de enero para que cogiera ritmo. Muchísimos equipos europeos se interesaron en él, especialmente el Ajax, que quería solicitar una cesión.

El Barça tiene muy claro que Marc Bernal puede ser su mediocentro para los próximos diez años. A sus 18 años ya ha demostrado su potencial y Flick no dudó en darle la titularidad el curso pasado hasta que se lesionó. Es una de sus grandes apuestas y no ha querido forzarle este año para evitar alguna complicación a pesar de que físicamente está bien.

Es evidente que Marc necesita protagonismo para seguir progresando y por ello la dirección deportiva se llegó a plantear una posible salida, que quedó en nada porque Flick no desea que salga. Le está comenzando a utilizar en las rotaciones por delante de otros centrocampistas como Casadó y cree que puede acabar siendo importante este curso.

La posibilidad de una salida alertó al mercado. El Girona preguntó por él, pero hubo también movimientos de equipos muy importantes de Europa, alguno de ellos incluso estaba dispuesto a formalizar un traspaso que ni el Barça ni el jugador deseaban. El Ajax preguntó por una cesión hasta finales de temporada, convencidos de que es un jugador que les podría ayudar a dar un salto cualitativo.

Jordi Cruyff se va a convertir en el nuevo director deportivo del Ajax a partir del 1 de febrero y no era responsable de esta operación, pero sí que dio buenos informes del jugador. Le conoce a la perfección y tiene claro que en el Ajax podía ser titular indiscutible ganando ritmo y creciendo como futbolista.

Tanto Marc, como su entorno, la dirección deportiva y Flick consensuaron su continuidad con la mayor calma posible. La idea es que va a ser un año más complicado porque la recuperación ha sido larga, pero el mensaje es claro y pasa porque se va a apostar por él. Irá jugando cada vez más y en verano, con una nueva pretemporada por delante, deberá luchar ya por la titularidad.

Bernal renovó con el Barça hasta el 2029 y tiene una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, una cifra suficiente para evitar fugas y que equipos grandes tengan la tentación de ir a por él. Marc quiere triunfar en el Barçay Flick está empecinado en que lo consiga.