El Ajax podría entrar en la puja por Bardghji si venden a Mika Godts al PSG

El Ajax espera unos días de mucho movimiento en cuanto a mercado y podría aprovechar sus buenas relaciones con el Barça para completar plantilla. Todo está centrado ahora en la venta del extremo Mika Godts, por quien ha rechazado una propuesta del PSG por 50 millones de euros. El Ajax quiere bastante más por un futbolista que ya ha llegado a un acuerdo con los parisinos y, en caso de acuerdo, se va a lanzar al mercado para finiquitar su plantilla. La prioridad es firmar a Noa Lang, del Nápoles, pero también explorarán las opciones de entrar en la puja por Bardhgji. El sueco había sido descartado porque el Barça quiere venderlo y no cederlo, pero con este ingreso sí meditarían su incorporación. El lateral Jofre Torrents sí apunta a salir cedido hacia Holanda.

El futuro de Bardhgji en el Barça debería resolverse ya en los próximos días. Nadie tiene prisa porque están buscando la mejor opción para que pueda irse traspasado con opción de recompra. El extremo sueco prefería una cesión para regresar la próxima temporada a través de un préstamo, pero en el club blaugrana creen que la mejor operación es una venta teniendo controlado al futbolista de cara al futuro ya que así sacarían beneficio de un activo que llegó por solo tres millones de euros.

Bardhgji está sorprendiendo esta pretemporada por su frescura y Flick está muy satisfecho con él, pero le dejó claro que iba a tener muy pocos minutos tras los fichajes de Adeyemi y Anthony Gordon, por lo que lo mejor es que salga a un proyecto en el que sea protagonista. El entorno del sueco está estudiando opciones en las que pueda jugar mucho y se cumpla el requisito de una venta con opción de compra. En la Premier también hay equipos que están interesados por él, pero no acaba de cuadrar una propuesta en la que el club blaugrana mantenga una recompra de futuro.

El Barça podría haber dado ya salida a Bardghji hace unas semanas, pero tanto el club como el futbolista han preferido esperar para seguir analizando opciones. En España también podría encontrar algún hueco en un equipo Champions si se acaban dando una serie de movimientos y el Olympique de Marsella sigue preguntando por el jugador. Es probable que la próxima semana, tras el amistoso de Italia, el sueco ya tenga nuevo equipo.