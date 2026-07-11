En el Ajax ya dan por hecho el fichaje de Ter Stegen

La llegada de Marc-André ter Stegen al Ajax parece cuestión de tiempo. Aunque el club neerlandés todavía no ha anunciado oficialmente el fichaje del guardameta alemán, dentro del vestuario ya hablan de él como un nuevo compañero. El portero del FC Barcelona aterrizará en Ámsterdam, como cedido, para convertirse en uno de los líderes del nuevo proyecto dirigido por Míchel.

La expectación que ha despertado el internacional alemán es máxima. No es para menos. Después de once temporadas defendiendo la portería del Barça, Ter Stegen iniciará una nueva etapa con el objetivo de devolver al Ajax a la élite europea. Su experiencia al máximo nivel le convierte en uno de los grandes referentes del vestuario incluso antes de oficializarse su incorporación.

Marc-Andre ter Stegen con el Girona / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Se puede aprender muchísimo de él"

Ese impacto ya se deja notar en el club neerlandés. Aaron Bouwman, central de 18 años y una de las grandes promesas del Ajax, ha hablado abiertamente sobre la inminente llegada del guardameta durante una entrevista concedida a la cadena de televisión neerlandesa AT5, dando prácticamente por cerrada la operación: "Se puede aprender muchísimo de él, ya que jugó en el FC Barcelona durante años. Se puede aprender mucho de su experiencia cuando venga a jugar aquí", aseguró Bouwman.

Las palabras del joven central reflejan perfectamente la dimensión que tiene la incorporación del alemán dentro del Ajax. Ter Stegen no solo llegará para reforzar una posición clave, sino también para ejercer como uno de los referentes de un vestuario plagado de jóvenes talentos, que ven en él un ejemplo tanto por su extensísima trayectoria en la élite como por su liderazgo.

Míchel cambia la mentalidad del Ajax

Durante la misma entrevista, Bouwman también explicó cómo han sido las primeras semanas de trabajo bajo las órdenes de Míchel, que ha llegado este verano al banquillo del conjunto neerlandés.

Míchel da una charla a sus nuevos futbolistas / Ajax

Según el defensa, el técnico español ha implantado una metodología mucho más exigente. "Es una mentalidad diferente. Todo es un poco más duro y eso hace que estés más concentrado. Quiere que trabajemos al máximo porque quiere luchar por los títulos", afirmó.

Precisamente en ese contexto, la experiencia de Ter Stegen será un activo de enorme valor para acelerar el crecimiento de un equipo que busca recuperar protagonismo tanto en la Eredivisie como en las competiciones europeas. La combinación entre la exigencia de Míchel y el liderazgo de un futbolista del recorrido del alemán es vista en el Ajax como uno de los pilares sobre los que construir el nuevo proyecto.