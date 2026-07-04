El Ajax solo asumiría un 10-15% de la ficha de Ter Stegen

El futuro de Marc-André ter Stegen parece estar cada vez más lejos del Spotify Camp Nou y más cerca de la Eredivisie. En los últimos días, el FC Barcelona y el Ajax de Amsterdam han acercado posturas de manera significativa para cerrar el préstamo del guardameta alemán, en una operación que, según las últimas informaciones, está prácticamente sellada.

Joan Garcia y Ter Stegen, durante un entrenamiento del FC Barcelona / Dani Barbeito

El deseo del futbolista ha sido clave para desencadenar este movimiento. Ter Stegen ha manifestado su firme voluntad de recalar en los Países Bajos con un objetivo claro: reencontrarse con Míchel. El técnico madrileño, actual entrenador del conjunto neerlandés, coincidió brevemente con el portero en el Girona tras iniciar una cesión en el mercado invernal de enero.

Jordi Cruyff, figura clave

Sin embargo, una grave lesión impidió que ambos pudieran trabajar juntos sobre el césped, lo que ha llevado al guardameta a decantarse por la propuesta del club 'ajacied', que, recordemos, no jugará la Champions. En los despachos del Ajax emerge otra figura conocida para el entorno azulgrana: Jordi Cruyff, actual director deportivo del club neerlandés, quien conoce a la perfección al portero teutón de su etapa en la entidad catalana.

Un giro en la portería del Barça

La situación de Ter Stegen en el Barcelona cambió de forma drástica en las últimas dos temporadas. Durante el curso 2024-2025, una grave lesión del alemán obligó a la dirección deportiva a incorporar de urgencia a Wojciech Szczęsny, quien asumió la titularidad durante toda la campaña.

Marc Andre Ter Stegen durante un entrenamiento con el FC Barcelona el pasado día 17. EFE/ Enric Fontcuberta / Enric Fontcuberta / EFE

En el posterior mercado estival —el segundo verano bajo las órdenes de Hansi Flick—, el club azulgrana decidió dar un vuelco a la portería y apostar por el fichaje de Joan García. Esta incorporación relegó a Ter Stegen a un rol secundario. Posteriormente, el portero alemán volvió a sufrir una grave lesión que, a nivel administrativo, facilitó al Barça el margen salarial necesario para poder inscribir a Joan. Tras certificar su regreso a los terrenos de juego el pasado mes de enero, Ter Stegen asumió que el club ya no contaba con sus servicios para el proyecto deportivo.

Las cifras de la operación

Aunque la prioridad absoluta del FC Barcelona era desprenderse de una de las fichas más elevadas de la plantilla —situada en el escalón más alto junto a la de Frenkie de Jong—, las condiciones económicas del acuerdo no supondrán un alivio total para las arcas culés. Según ha informado Jijantes, el Ajax únicamente asumiría entre el 10% y el 15% del salario actual del guardameta alemán.

A tenor de estos datos, el FC Barcelona tendrá que seguir haciéndose cargo del 80% o más de la ficha del jugador, a pesar de que este defienda la camiseta del histórico club de Ámsterdam una vez se oficialice el acuerdo que ya se encuentra en su recta final.