El Ajax apunta a rival del Barça en el Gamper

Uno de los momentos más especiales para el barcelonismo cada verano es el Trofeo Joan Gamper, una cita marcada en rojo en el calendario culé. Más allá del partido, el Gamper se ha consolidado como la gran fiesta del socio, el día en el que el aficionado vuelve al estadio y descubre en directo a la nueva plantilla, incluidos los fichajes que llegan durante el verano. Una de las incógnita de cada año reside en conocer el rival del Barça en este encuentro y, según ha podido saber SPORT, el club azulgrana mantiene conversaciones muy avanzadas con el Ajax para que el conjunto neerlandés sea el invitado de esta edición, en un encuentro que tendría un significado muy especial dado que este año se cumple el décimo aniversario de la muerte de Johan Cruyff, una figura clave en la historia del Barça.

Cruyff no solo dejó huella como jugador y entrenador, también cambió para siempre la manera de entender el fútbol en el Barça. Su apuesta por un juego ofensivo y con protagonismo del balón sigue muy presente en el día a día del equipo. Por eso, la opción de medirse al Ajax, un club también muy vinculado a su figura, encaja de lleno con el espíritu del Gamper.

La decisión, en fase avanzada

La decisión se ha encarrilado en las últimas semanas, aunque todavía no es definitiva y se espera que quede resuelta en los próximos días. En un primer momento, la idea del club era disputar el partido ante el RB Leipzig, pero cuestiones de calendario han llevado a replantear el escenario.

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El vínculo histórico y emocional entre el Barça y el Ajax, estrechamente ligado a la figura de Johan Cruyff, ha sido determinante para encaminar la elección hacia el conjunto neerlandés. El partido también tendrá un atractivo añadido en lo deportivo, dado que Frenkie de Jong se reencontrará con su exequipo por primera vez desde que fichó por el Barça en 2019. El centrocampista neerlandés dio el salto al Camp Nou tras brillar precisamente en el Ajax, por lo que el duelo tendrá un valor especial para él.