Hat trick para Aitana y Lamine, el futuro Balón de Oro

El Barça volvió a ser protagonista en la gala del Balón de Oro. Aitana Bonmatí ganó el galardón en categoría femenina. Tercer triunfo consecutivo de la catalana y quinto Balón de Oro en cinco ediciones para el FC Barcelona, pues Alexia Putellas, cuarta este año, fue la ganadora de las dos primeras. No pudo haber doblete porque Ousmane Dembélé se impuso a Lamine Yamal en el trofeo masculino. Ganó la gran temporada del PSG a la enorme calidad del atacante del Barça. Otro azulgrana, Raphinha, fue quinto, por delante de un Mbappé que acabó en la séptima plaza. En negativo, la undécima plaza de Pedri. Toda una injusticia teniendo en cuenta la enorme calidad del canario y la gran temporada que hizo con el Barça. Lewandowski fue el decimoséptimo en la clasificación.

Lamine se tuvo que conformar con ganar por segundo año consecutivo el Trofeo Kopa, con el que se premia al mejor futbolista menor de 21 años y en el que Pau Cubarsí fue séptimo. El genio de Rocafonda solo tiene 18 años y a buen seguro que recogerá el trofeo más grande en un futuro. Está predestinado a levantarlo varias veces. “Muchas gracias por este premio, es un orgullo estar aquí otra vez, quiero agradecer al Barcelona, también a la selección y a mi familia que me ha podido acompañar. Quiero agradecer a mis compañeros, como Cubarsí y Raphinha, que me han ayudado a llegar aquí. Espero conseguir muchos más”, dijo el azulgrana sobre el escenario. Lamine llegaba a la gala habiendo ganado Liga, Copa y Supercopa con el Barça.

Lamine, premiado / Thibault Camus

El tercero de Aitana

Aitana fue la reina del fútbol mundial por tercer año consecutivo y se convierte ya en una leyenda, pues iguala en el palmarés a jugadores como Johan Cruyff, Marco Van Basten y Michel Platini. Solo Leo Messi, con ocho, y Cristiano Ronaldo, con cinco, han ganado más trofeos que ellos. Tras la gala, la de Sant Pere de Ribes reconocía que no se había preparado el discurso, pues quizá no esperaba ganar un trofeo en el que acabó imponiéndose a su amiga Mariona Caldentey, exjugadora del Barça y campeona de la Champions el pasado curso con el Arsenal. “Sinceramente, hoy podía pasar cualquier cosa, aquí hay grandes jugadoras. Desde hace un año el Balón de Oro no dice el ganador algo que está muy bien para generar expectación. No me había preparado el discurso como otras veces”, explicó la azulgrana, que espera seguir muchos años en el Barça. “¿One woman club? Veremos, tengo tres años más de contrato, no me gusta hablar del futuro, me gusta vivir el presente, que es lo que siento: el Barça es mi casa, el club de toda la vida y quiero seguir haciendo historia”.

Aitana Bonmatí reibe de Iniesta su tercer Balón de Oro en París / Thibault Camus / AP

Antes, en el discurso como ganadora y ante un emocionado Joan Laporta, había mostrado su admiración por Andrés Iniesta, el encargado de darle el trofeo, y también Xavi. Y su agradecimiento al Barça y a su familia: “Al Barça, a mi club, gracias por ser el club de mi vida, espero disfrutar de este escudo y llevarlo por el mundo durante más años. Nunca me olvido de dónde vengo, a mis padres, a mi familia, a mis amigos que gracias a ellos me acuerdo de dónde soy”, dijo.

Aitana culmina con su tercer Balón de Oro una temporada en la que había sido elegida MVP de la Champions y de la Eurocopa a pesar de no haber ganado ninguna de las dos competiciones, perdiendo las finales de las dos competiciones. Con el Barça, sí ganó Liga, Copa y Supercopa de España.

Además de Aitana y Alexia, otras cuatro azulgranas estuvieron entre las quince primeras del Balón de Oro: Patri Guijarro fue quinta, Ewa Pajor, octava, Claudia Pina, undécima y Graham Hansen decimotercera.

La reacción de Laporta

Tras la gala, el presidente del Barça mostró su orgullo por todo lo logrado por el club en París: “Nosotros hemos venido a ganar, pero no nos lo podemos llevar todo. Estoy muy orgulloso de todos nuestros jugadores. Ha vuelto a ganar Aitana, que ha entrado en la élite del Balón de Oro y Lamine y Vicky López son los mejores jóvenes. Estoy muy agradecido también con Hansi Flick, que ha venido hasta aquí”. Y se mostró seguro de que Lamine ganará el Balón de Oro. “Estoy convencido de que lo ganará porque es un ganador, porque tiene una sana ambición. Teníamos la esperanza de ganarlo, pero el hecho de ganar la Champions pesa mucho. Tiene su lógica, pero la calidad de Lamine sube enteros en estos premios. Es el primero que gana dos veces el Kopa y esto debe ser una motivación para él. Lo ganará”, dijo.