Aitana, Patri, Hansen, Salma, Pajor y Alexia, nominadas al Balón de Oro 2024

Aitana Bonmatí, ganadora del Balón de Oro el 2023, puede volver a conseguir el galardón. La revista France Football la incluyó entre las nominadas al Balón de Oro 2024, que en los tres últimos años se ha llevado una jugadora azulgrana el trofeo, siendo Alexia Putellas en el 2021 y 2022 la vencedora.

Aitana no es la única jugadora azulgrana en la lista, y es que el Barça tiene bastante presencia, ya que están en la lista de nominadas las culers Patri Guijarro o Graham Hansen, siendo está la primera nominación importante de la noruega, sin ser nunca nombrada a poder ganar o el Balón de Oro o al The Best. La dos veces ganadora Alexia Putellas o la tercera de la edición del 2023, Salma Paralluelo, aparecen como nombres azulgranas. Ewa Pajor, fichaje de este verano desde el Wolfsburgo, cierra la lista. El Barça lleva años haciendo un buen proyecto y apostando por el fútbol femenino, y con el triplete conseguido la pasada campaña, con la Champions League ganada en San Mamés, es normal que algunas de las mejores del mundo estén en Barcelona.

Mariona Caldentey, que este verano se fue al Arsenal o Lucy Bronze, también con pasado azulgrana, optan también al trofeo. De las 30 nominadas saldrá la ganadora de esta nueva edición del Balón de Oro femenino. Lauren Hemp, Hegerberg, Lauren James o Smith aparecen entre los nombres más destacados.

EL BARÇA, NOMINADO A MEJOR CLUB

Como era de esperar, el Barça puede ganar el trofeo a mejor club femenino. Tras el triplete, con la Champions League, el club azulgrana tiene todas de ganar el galardón. Comparten nominación con Chelsea, New York Gotham, Lyon, y PSG.

JONATAN GIRÁLDEZ

El técnico ganador del triplete mencionado con el Barça, Jonatan Giráldez, puede ganar el premio a mejor entrenador. Ahora mismo, el entrenador está en Estados Unidos, liderando el proyecto de Washington Spirit.

Sonia Bompastor (Lyon y Chelsea), Arthur Elias (Corinthians y Brasil), Filipa Patao (Benfica) y Sarina Wiegman (Inglaterra), completan la lista.