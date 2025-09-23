Aitana: "Hay que hablar más de Pedri"

Aitana Bonmatí hizo historia en el Theatre du Chatelet de París. La blaugrana ganó su tercer Balón de Oro consecutivo, algo que no había hecho nadie, no solo el hecho de ganar tres veces el galardón, sino de hacerlo tres años seguidos. La centrocampista, pues, es única. Por lo menos en lo que al fútbol femenino se refiere, aunque también se coloca en lo más alto a nivel absoluto.

Lamine Yamal, ganador del premio Kopa 2025 / Mohammed Badra

Y es que solo está por detrás, en número de Balones de Oro, por detrás de Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Además, solo Johan Cruyff, Van Basten y Platini tienen, como ella, tres premios. De hecho, solo el más grande de todos los tiempos y Platini han sido capaces de ganar tres consecutivos, lo que evidencia la grandeza de lo que acaba de conseguir Aitana.

La futbolista, además, atendió a los medios en la alfombra roja a su salida de la gala. Y lo hizo para ensalzar, de forma muy especial, a uno de sus compañeros blaugrana en el conjunto masculino que dirige Hansi Flick: "Me gusta poner en valor a los centrocampistas, como Pedri. Hay que hablar más de Pedri", reivindicó sobre el tinerfeño, la gran ausencia en París.

Reconocimiento para Dembélé

El jugador se quedó en Barcelona para descansar y seguir ofreciendo exhibiciones como las que lleva coleccionando durante toda la temporada y también la anterior. Al parecer no ha sido suficiente para que quienes votan y gestionan el Balón de Oro valoren en su justa medida a Pedri. Es incomprensible que su nombre no apareciera entre los diez mejores jugadores el mundo. Acabó decimoprimero.

Eso sí, Aitana reconoció su éxito y el del Barça: "La verdad es que son muchos Balones de Oro en poco tiempo y también ha habido muchas jugadoras españolas nominadas, hay mucho talento". Cuestionada por si se imagina el año que viene ganando el cuarto junto a Lamine Yamal, prefirió vivir el presente: "Todavía no me he ido, ¿qué voy a pensar el año que viene? Hoy le ha tocado a Dembélé, que ha hecho un gran año, ahí estaban Raphinha, Lamine... Grandes jugadores".