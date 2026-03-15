Aitana Bonmatí, Sergio Busquets, Kevin Punter... los deportistas pasan por las urnas: "La verdad es que he flipado bastante, este club es diferente"

La jornada electoral en el Spotify Camp Nou arrancó con una movilización masiva que confirma la salud democrática del barcelonismo. Desde primera hora de la mañana, figuras icónicas del club como Aitana Bonmatí y Sergio Busquets han acudido a las urnas para marcar el futuro de la entidad. La presencia de las estrellas del primer equipo femenino y de leyendas del baloncesto ha generado una expectación máxima entre los socios que guardaban cola bajo el sol de Barcelona.

Aitana saludó a Laporta al llegar / Dani Barbeito

La estrella azulgrana, todavía convaleciente de su lesión, destaca la magnitud del evento y reconoce que "he flipado bastante" ante la respuesta social en un día que define como especial para cualquier culé. La centrocampista admite que por ella hoy debería estar en La Coruña con las compañeras pero celebra que "me hace mucha ilusión" estar presente para ejercer su derecho al voto por primera vez en su vida. Aitana confiesa que al ver a tanta gente se da cuenta de que "este club es diferente" y saca pecho de la identidad de una institución democrática que le permite formar parte de una jornada histórica para el barcelonismo. La jugadora tiene claro que la nueva junta directiva no debe dejar de invertir porque "esto es un no parar" y recuerda con ambición que el equipo femenino todavía no ha llegado a su techo deportivo. La Balón de Oro esquiva cualquier polémica sobre su papeleta al asegurar que "el voto siempre es privado" y se muestra muy agradecida con los dirigentes que la han cuidado durante toda su etapa en el club. Respecto a su estado físico, Bonmatí transmite tranquilidad al confirmar que "voy hacia arriba" y espera regresar a los terrenos de juego en un periodo de tiempo muy breve.

La afluencia de votantes supera las previsiones iniciales en todas las sedes, desde el Camp Nou hasta las delegaciones de Girona, Tarragona, Lleida y Andorra. El goteo de personalidades es incesante y refleja la implicación de todas las secciones en el proceso que debe elegir al presidente para los próximos cinco años. Sergio Busquets ha ejercido su derecho acompañado por Joan Laporta, mientras que otros mitos como Guillermo Amor o Audie Norris también han cumplido con su compromiso institucional.

Sergio Busquets, con Laporta / Dani Barbeito

Los responsables de las mesas confirman que "hay gran afluencia" y que la participación a media mañana ya alcanza cifras significativas que invitan al optimismo democrático.

Aplausos y ovaciones

El ambiente en las inmediaciones de la sala electoral combina el respeto institucional con momentos de alta intensidad emocional entre los candidatos. Víctor Font ha hecho acto de presencia rodeado de una mezcla de aplausos y algunos pitos, mientras que Xavi Hernández ha recibido una calurosa ovación al depositar su papeleta. El exentrenador azulgrana ha acudido junto a su esposa en uno de los momentos más fotografiados de la matinal, demostrando que su vínculo con el club sigue intacto a pesar de las circunstancias. Los socios aprovechan la cercanía de sus ídolos para trasladarles sus inquietudes sobre el modelo de gobernanza que necesita el Barça.

La logística de las elecciones se desarrolla con normalidad a pesar de la complejidad que supone gestionar miles de votos de forma simultánea. El presidente en funciones, Rafa Yuste, ha pedido la máxima participación posible para dar legitimidad absoluta al ganador de los comicios.

Rafa Yuste, el presidente actual, depositó su voto / Dani Barbeito

Yuste recuerda con emoción la figura del recientemente fallecido Enric Reyna y asegura que "es una jornada emotiva" que precede al importante duelo liguero frente al Sevilla. La apertura parcial de la grada para el partido de la tarde añade un componente extra de motivación para una masa social que hoy recupera el protagonismo absoluto.

El desenlace de las votaciones marcará la hoja de ruta económica y deportiva de una institución que busca recuperar la estabilidad total. Los candidatos apuran las últimas horas para convencer a los indecisos mientras los jugadores del primer equipo de fútbol esperan su turno para votar tras el pitido final del encuentro liguero.

El Palau también vota

La sección de baloncesto ha hecho acto de presencia en el Spotify Camp Nou antes de poner rumbo a Badalona para su duelo frente al Joventut. El técnico Xavi Pascual ha sido uno de los más madrugadores, cumpliendo con su derecho al voto en la mesa 22 poco antes de las nueve de la mañana.

Xavi Pascual se abraza con Enric Masip / Dani Barbeito

Tras él, jugadores como el gigante Youssoupha Fall o el escolta Kevin Punter también han desfilado por las urnas, integrándose en la normalidad democrática de una jornada que paraliza la actividad deportiva del club.

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Fall también pasó por las urnas / Dani Barbeito

Los integrantes del primer equipo de basket han compartido espacio con los socios en las carpas electorales, demostrando el compromiso de las secciones profesionales con el futuro institucional de la entidad en un domingo clave para el barcelonismo.