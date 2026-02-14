Aitana Bonmatí: "Me despierto a las 8 de la mañana. Desayuno dos tostadas de pan de espelta con aguacate y queso manchego, un café con leche de avena y un kiwi amarillo"

Cada día queda menos para volver a ver a Aitana Bonmatí sobre un terreno de juego. El pasado 30 de noviembre, en un entrenamiento previo a la final de la UEFA Women's Nations League con España, la centrocampista se fracturaba el peroné de su pierna izquierda y, tras operarse, empezó un proceso de recuperación de casi medio año que debería terminar en torno al mes de mayo.

Desde entonces, la catalana se ha dejado ver en diversos eventos públicos y comparte su recuperación en sus redes sociales. Bonmatí es una persona muy abierta que nunca ha dudado de expresar sus sentimientos y el amor hacia su familia y sus amigos, aunque gracias a una entrevista con 'El País', ahora también conocemos su rutina diaria matutina.

Aitana Bonmatí posa con sus tres Balones de Oro en el Liceu de Barcelona / Sandra Dihör

Para la '14' del Barça es esencial conseguir un buen descanso y seguir una buena alimentación para poder rendir adecuadamente sobre el césped. Por eso, la mejor manera de arrancar el día es con un desayuno equilibrado que le permite coger fuerzas para el gimnasio ahora, pero también para los entrenos cuando vuelva a la carga.

Despertador a las 8 de la mañana, apunta la triple ganadora del Balón de Oro, mientras que su primera comida del día está compuesta por alimentos muy nutritivos: "Dos tostadas de pan de espelta acompañadas de aguacate y queso manchego, preferiblemente curado, un café con leche de avena y un kiwi amarillo", revela la de Sant Pere de Ribes, que "suele hacer siempre lo mismo".

Aitana Bonmatí llega al estadio. / FCB femení

Además, se trata de un desayuno al alcance de todo el mundo, pues no requiere de grandes productos, ni de excesivo tiempo de preparación. En una sociedad donde vertida en conseguir las cosas lo más rápido posible, es común que la gente se salte la primera comida del día y salga de casa con tan solo un café con leche en el cuerpo.

Sin embargo, está demostrado que es mejor comer algo para no generar demasiada hambre hasta la siguiente oportunidad para comer algo. En este sentido, un artículo publicado en la revista científica 'The Journal of the American Board of Family Medicine' de 2021 asegura que existe una relación entre el hecho de no saltarse el desayuno, con las posibilidades de sufrir un accidente cardiovascular.

Aitana Bonmatí en Stamford Bridge. / FCB

En el caso del almuerzo de Aitana, cuenta con una porción equilibrada entre los hidratos de carbono, proporcionados por el pan, así como con las grasas saludables, del aguacate y el queso. Además, el derivado lácteo también cuenta con una buena proporción de proteínas.

El kiwi es una buena fuente de antioxidantes y es una gran fruta saciante, además de ser rico en vitamina C y fibra. Por otra parte, el café con leche es el elemento común en tantas primeras comidas entre todo el mundo y aporta un plus de cafeína para quitarse la somnolencia un poco más rápido.