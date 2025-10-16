Aitana Bonmatí y Rodri Hernández, en 2023, y Álvaro Martín y María Pérez, en 2024, Premios Nacionales Deporte

Los futbolistas Rodrigo Hernández y Aitana Bonmatí fueron distinguidos como los mejores deportistas del año 2023 por el jurado de los Premios Nacionales del Deporte. En la edición de 2024 estos galardones recayeron en los atletas Álvaro Martín y María Pérez.

Según informó el Consejo Superior de Deportes (CSD), entre los premiados figuran también el futbolista del Barcelona Lamine Yamal, como deportista revelación de 2024, las selecciones femeninas de fútbol y waterpolo, el ciclista paralímpico Ricardo Ten, la gimnasta brasileña Rebeca Andrade y la fundación Ricky Rubio.

El jurado de los Premios Nacionales del Deporte, convocado por el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), hizo públicos los premiados / Prensa CSD / EFE

Hegemonía en el fútbol mundial

Hay que recordar que en 2023, Aitana Bonmatí ya era distinguida como la mejor futbolista del momento en un Barça que también plasmaba su dominio en la Champions femenina. En paralelo, Rodri lideraba el Manchester City que al final alcanzaba su Liga de Campeones, además de otros títulos locales, y le aupaba hasta conseguir el Balón de Oro pocos meses después.

Reconocimiento a la marcha

Los atletas Álvaro Martín y María Pérez también han alcanzado la cima relanzando el mundo de la marcha española. Los múltiples títulos conseguidos estos últimos meses han confirmado que la elite de la marcha mundial pasa por Álvaro y María.

El premio Rey Juan Carlos recayó en Lamine Yamal después que en 2024 ya estuviera liderando la selección española que se proclamó campeona de la Eurocopa. El Trofeo Kopa también llevó su nombre además de todos los premios posibles que reconocían al jugador más joven del momento.

En los próximos días se concretará la fecha en la que se celebrará la gala de entrega de los Premios Nacionales de Deporte.