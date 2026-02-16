Aitana Bonmatí se rinde a Joan Garcia pese a la derrota y sus seguidores le piden ayuda para el masculino: "Calienta que sales"

Semana dura para el FC Barcelona que ha visto cómo le endosaban un soberano 4 a 0 en el Metropolitano que le complica muchísimo la posibilidad de llegar a una nueva final de Copa del Rey, mientras que en la jornada del lunes, día extraño para jugar para los azulgranas, se confirmaron las malas sensaciones que vienen arrastrando.

La derrota en Montilivi contra el Girona, al menos, sirvió para poder volver a deleitarse con uno de los pocos jugadores que rindieron a su nivel esperado: Joan Garcia, que realizó un total de siete paradas entre las cuales algunas de verdadero mérito y se convirtió en el mejor del partido del bando visitante.

Joan Garcia se convirtió en el salvador azulgrana pese a la derrota. / Europa Press

Ante una actuación así, algunos de los culés más ilustres no pudieron hacer nada más que rendirse al meta ex del Espanyol. El claro ejemplo es el comentario que dejó la triple Balón de Oro, Aitana Bonmatí.

"Joan Garcia, eres muy bueno", escribía en catalán la centrocampista del Femení, que sigue en plena recuperación de su lesión provocada por una fractura del peroné de su pierna izquierda que se hizo con la selección española justo antes de la final de la UEFA Women's Nations League.

Después de la actuación de los de Hansi Flick, su publicación suscitó algunos comentarios de sus seguidores, que no dudaron en pedirle un poco de ayuda para el equipo masculino ante la incapacidad de los jugadores de tirar para adelante la situación en esta última semana.

"Aitana, a este paso, calienta que sales..." le apunta uno de ellos, que augura que con la figura de la mejor del mundo de la categoría femenina, el Barça jugaría mejor que lo que ha mostrado estos últimos días. En este sentido, un segundo comenta que sería una buena solución "a falta de Pedri", convirtiéndose en esa pieza clave en la medular.

Otro le pide disculpas porque "no son dignos de que ella los vea", un comentario similar al que indica otro que le dice que lamenta que "tenga que ver a estos 11 ingenieros civiles".

A Aitana todavía le quedan unos meses de rehabilitación y evidentemente no podría participar en la categoría masculina, aunque está claro que un jugador similar le vendría muy bien a los de Flick, que sigue esperando con los brazos abiertos el regreso de un Pedri que se ha demostrado que es indispensable.