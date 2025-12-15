Aitana Bonmatí, favorita para ganar su tercer 'The Best'

Este martes a las 18:00 se celebrará en Doha la gala de los Premios 'The Best' que otorga la FIFA desde que se desmarcara en 2016 del Balón de Oro. La principal diferencia entre las distinciones de la asociación y las de France Football es que en la primera no votan solo periodistas, sino también entrenadores y capitanes de selecciones, lo que no sucede en las entregadas por el medio francés.

El Barça cuenta con presencia en las nominaciones al mejor once tanto masculino como femenino, a mejor portero y mejor portera, mejor entrenador masculino y, como no podía ser de otra manera, al Premio 'The Best' en ambas categorías.

Aitana Bonmatí en Stamford Bridge / FCB

Aitana favorita, Lamine a buscar la sorpresa

Aitana Bonmatí suma ya tres Balones de Oro y dos The Best en su palmarés individual, pero este martes apunta a salvar esa diferencia e igualar a tres el número de veces que ha conquistado las dos principales distinciones que puede ganar una futbolista, ya que es la gran favorita. Sus compañeras de equipo Claudia Pina, Ewa Pajor, Patri Guijarro y Alexia también aparecen entre las nominadas, mientras que su principal rival es Mariona Caldentey, futbolista del Arsenal.

En la categoría masculina, Lamine, Pedri y Raphinha se cuelan entre los nominados, con el de Rocafonda como culer con más opciones. No obstante, el gran favorito es Ousmané Dembélé, que ya ganó el Balón de Oro imponiéndose al azulgrana, tras conquistar el triplete con el PSG.

Lamine Yamal, ante el Eintracht en Champions / Dani Barbeito

Hansi Flick Szczesny, y Cata Coll también nominados

Más allá de los candidatos y candidatas a entrar en los mejores onces masculino y femenino, Hansi Flick es candidato al 'The Best' a mejor entrenador, aunque el favorito es Luis Enrique, mientras que Szczesny, sin opciones de dar la campanada, y Cata Coll aparecen entre los nombres que optan al galardón a mejor guardameta de cada categoría.