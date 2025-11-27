Aitana Bonmatí, tras el acoso en el colegio: "Le diría a la 'pequeña Aitana' que sea resiliente"

Aitana Bonmatí es una auténtica estrella mundial. La jugadora del FC Barcelona y de la selección española acumula tres Balones de Oro consecutivos (2023-2025). Un hito jamás conseguido por ninguna futbolista en la historia y que la cataloga como un icono del deporte. Aitana, que ha crecido en el Garraf, en San Pedro de Ribas, sabe más que nadie lo que es ganarse el pan y crecer frente a la adversidad. Durante sus primeros 16 meses de vida llevó los dos apellidos maternos (Bonmatí Guidonet) porque la legislación española impedía poner primero el de la madre y segundo el del padre. Hasta que en 1999 se cambió la ley y en 2000 sus padres ya le pusieron primero el apellido materno y segundo el paterno.

Empezó a jugar a fútbol en la escuela y más tarde en el C.D Ribes para luego unirse al Cubelles en donde debió jugar solamente con niños, ya que era la única niña de los equipos en donde jugaba, por lo que no le resultó fácil. Tras haber buscado diversos clubes femeninos, es fichada a los 13 años por los ojeadores de la cantera del FC Barcelona para incorporarse a La Masía azulgrana, donde empezó a entrenar por primera vez con chicas en el equipo Juvenil-Cadete. Para asegurar su fichaje, los ojeadores le colocaron como prueba que dispute el torneo infantil que se celebró en Tàrrega en una pequeña localidad de Lleida, donde Aitana lució por primera vez la camiseta azulgrana. En ese mismo torneo, fue elegida como la mejor jugadora y su ingreso en la cantera azulgrana fue inmediato.

Aitana siempre habla del papel que jugaron sus padres durante sus primeros pasos en el fútbol: “Me han dejado hacer”, dijo en su momento, subrayando la importancia de no ejercer presión sobre un niño o niña que todavía no sabe cómo manejar esa carga emocional. Sobre su familia, añadió: “Mi padre es una persona muy serena y tranquila, pero mi madre es más impulsiva, más como yo, y seguramente sí que le decía alguna cosa a ese padre o a esa madre que hacía algún comentario”.

Un crecimiento nada fácil

En el colegio, cuando todavía era pequeña, Aitana tuvo que aguantar comentarios machistas e insultos, solo por ser una chica jugando a futbol. “Escuchabas a padres diciendo 'cómo te regatea una niña' o 'cómo te quita el balón una niña'”, confesó Bonmatí. La futbolista reconoce que aquellos años no fueron fáciles, aunque subraya que ahora espera que ese tipo de actitudes sean “los menos posibles”.

Tras su paso por el Barça, todo cambió, y fue escalando categorías hasta llegar a lo más alto del fútbol mundial, siendo una referencia para cualquier niño o niña.

El mensaje de la Aitana grande a la Aitana pequeña

"Le diría a la Aitana de pequeña que sea resiliente, que no deje que la hagan pequeña porque al final todo el trabajo tiene su recompensa. Muchos años de sufrimiento, de una carrera deportiva, y creo que la resiliencia y tener la personalidad para que nadie te haga pequeña en ningún ámbito es importante. Es importante saber el valor de cada una y de lo que quiere ser. En una carrera deportiva hay muchos momentos malos, pero esa resiliencia es importante", dice la jugadora del Barça en la entrevista para El Larguero.

Aitana también destaca que, con el paso de los años, ha aprendido a confiar plenamente en sus capacidades y a no compararse con nadie. Considera que cada camino es único y que la clave está en mantenerse fiel a una misma, incluso cuando las circunstancias son adversas.