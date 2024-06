Lo que se ahorra el Barça con la salida de Dest

El Barça necesita liberar masa salarial de forma urgente para dar cabida a las inscripciones que tiene pendientes, que son muchas. De hecho, en este momento solo tiene a trece futbolistas con contrato en vigor a partir del 1 de julio e inscritos en LaLiga. Se trata de Ter Stegen, Iñaki Peña, Araujo, Oriol Romeu, Christensen, Pedri, Fermín López, Koundé, Gündogan, De Jong, Ferran Torres, Lewandowski y Raphinha. A partir de ahí, el resto de casos son variados y con circunstancias distintas.

Está Iñigo Martínez, cuyo segundo año de contrato va supeditado al hecho de poder ser inscrito, mientras que otros futbolistas, como Vitor Roque, al que se le busca acomodo, solo se le inscribió para los últimos seis meses y por la lesión de Gavi, que, por otro lado, está inscrito por orden judicial, pero aún por resolver su caso. Balde, lesionado, también deberá tener cabida en el límite salarial blaugrana.

Un pequeño pellizco

Es por ello que la salida de jugadores como Dest supone un respiro, más allá de que la temporada pasada el Barça ya se ahorró parte de su ficha por la cesión, pero es que el norteamericano llevaba lejos del club blaugrana tres años, ya que también pasó dos en el Milan a préstamo. De todas formas, ahora ya es definitiva su salida, por lo que el Barça se ahorrará el último año de contrato, un pellizco que servirá para inscribir a quien toque, ya sea, si es posible, alguna llegada o a quienes siguen en la plantilla, pero aún no están habilitados para jugar.

Lo que no se ahorrará en ningún caso el Barça es la amortización, puesto que la cantidad que pagó el club al Ajax por el lateral en su día se dividió por las temporadas que figuraban en su contrato y eso, aunque el jugador acabe saliendo a mitad de contrato, si no existe compensación económica por parte de su nuevo club de destino no hay manera de ahorrárselo.