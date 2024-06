¿Y ahora qué? Las carpetas pendientes de Deco en el filial

Finiquitado el curso para el Barça Atlètic tras la vuelta de los playoffs por el ascenso a Segunda disputada ayer en El Arcángel, es momento en las oficinas de la Ciutat Esportiva Joan Gamper de 'desatascar' o reprender varias carpetas pendientes de futbolistas del filial azulgrana.

Deco, José Ramón Alexanco, Paulo Araujo y compañía mantendrán reuniones los próximos días para abordar los distintos casos, algunos más complejos que otros. Era importante esperar a que pasaran estas eliminatorias de promoción por dos razones: una, para no 'despistar' ni desviar el foco de lo que era verdaderamente importante. Dos, saber en qué categoría iba a competir el equipo el próximo curso, puesto que hay perfiles que necesitan ya dar un paso más a nivel competitivo para crecer.

TRABAJO HECHO

Cabe recalcar que algunas situaciones se han ido resolviendo ya estas últimas semanas. Como en el caso de Héctor Fort, que ha estado en dinámica del primer equipo durante casi todo el curso y que ha bajado a reforzar al cuadro de Márquez en estas eliminatorias. Atado hasta 2029.

CASADÓ Y FLICK, RENOVACIONES CLAVE

También firmó esta semana su ampliación Marc Casadó, el capitán y líder del equipo que tendrá la oportunidad de demostrar a Hansi Flick su valía con el primer equipo. Cumpliendo un sueño. En su caso, firmado hasta 2028. Marc Bernal, otra renovación estratégica. Hasta 2029 (2+3) y pretemporada con primer equipo a sus 17 años.

También han renovado recientemente Sergi Domínguez o Joan Anaya. Ambos terminaban la etapa juvenil y seguirán ligados al cuadro azulgrana. El segundo ha estado lesionado buena parte del curso, pero el club le demuestra confianza.

GUIU, NEGOCIACIONES LENTAS Y OFERTAS SUCULENTAS

Vayamos con algunos de los casos pendientes más importantes. Empezando, cómo no, por Marc Guiu. Como informamos en SPORT, en el Barça se trabaja para ampliar su contrato, que expira en 2025. Aunque las negociaciones se están dilatando y cuenta con ofertas seductoras del extranjero, como dijo Fabrizio Romano. El club quiere que juegue asiduamente con el filial, puesto que necesita acumular minutos. Y que vaya entrenando con el primer equipo y entrando en dinámica si Flick así lo estima. El Chelsea puja fuerte por él y no está nada nada clara su continuidad.

UNAI, BUENAS SENSACIONES

Está también otro de los grandes protagonistas del temporadón del Barça Atlètic, Unai Hernández. Club y entorno del jugador han empezado a hablar y la sintonía es buena. Se habían emplazado para después de los playoffs y se reanudarán las conversaciones en breve. Bastantes números de hacer la pretemporada con el primer equipo y luego decidir.

Gerard Martín y Unai Hernández, en una imagen de archivo / Valentí Enrich

PAU VÍCTOR Y POSIBLES SOLUCIONES

Pau Víctor termina su cesión del Girona. El plazo para ejercer la compra expiró, pero Barça y Girona exploran opciones para que el de Sant Cugat pase a ser azulgrana de pleno derecho. Oriol Romeu podría entrar en la operación.

Más piezas importantes. Moha y Marc Vidal regresarán al Andorra. Veremos qué pasa con ellos, pero no seguirán en Primera RFEF con el cuadro andorrano, puesto que tienen nivel para dar un salto ya.

FAYE Y MBACKE, EL MURO SENEGALÉS

Mika Faye es uno de los casos más calientes. Tiene mucho mercado, pero apunta a que de momento no saldrá traspasado y hará la pretemporada con Flick. Se valora que pueda ejercer de central y de lateral zurdo. Todo abierto con él.

Mika Faye, en una imagen de archivo entrenando / FCB

Dudas también con Mamadou Mbacke. Lesionado estos últimos meses del tobillo, del que fue intervenido, está cedido y volverá, teóricamente, a Los Angeles FC el 1 de julio. Eso sí, se podría negociar una rebaja en la opción de compra y pagar sobre 3-4 millones. Gran temporada y progresión las del senegalés.

JÓVENES CON PROYECCIÓN

Salvo sorpresa, seguirán canteranos con progresión como Alexis Olmedo, Guillermo Fernández, Astralaga (veremos si sale cedido), Dani Rodríguez parece que era un caso que había dado un giro también y seguirá. Pau Prim.

Noah Darvich, pese a su poca incidencia este curso, puede tener hueco en la pretemporada con Flick, que lo conoce bien. Le ve progresión. El curso que viene todavía será juvenil y el club tendrá paciencia con él.

Trilli también tiene contrato. Pese a su mala fortuna con las lesiones, podría seguir un año más. Joven y con proyección en ese lateral diestro. Más difícil parece que continúe el Pocho Román, con un papel testimonial (pese al gol en la promoción).

EL INCOMBUSTIBLE GERARD MARTÍN

Gerard Martín ha completado un temporadón, solo se ha perdido 90 minutos. Sólido y firme en los playoffs, parece difícil que siga con el equipo en Primera RFEF, puesto que tiene ofertas de categoría superior y más que llegarán. Contrato hasta 2025 y es muy muy culé. Veremos cómo se resuelve su caso.