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¿Y ahora qué, Barça? David Bernabeu responde sobre el mercado blaugrana

Este miércoles a partir de las 12h, un nuevo Q&A con David Bernabeu con el 'mercato' del Barça y el post-Mundial como temas estrella

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España ya es campeona del mundo y el Barça vuelve a centrar todas las miradas. ¿Cómo afecta el triunfo de la selección a los internacionales blaugranas? ¿Tiene opciones el club de fichar a Julián Álvarez? ¿Qué pasará con Ferran Torres? ¿Puede Laporte convertirse en una oportunidad de mercado? ¿Por qué no llegará el delantero centro que se buscaba?

David Bernabeu analizará la actualidad del Barça y resolverá vuestras dudas este miércoles a las 12 h. ¡Envía tu pregunta y participa!

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