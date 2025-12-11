Al-Ahly no pondrá las cosas fáciles para el fichaje de Abdelkarim por el Barça

El Barça Atlètic necesita un delantero lo antes posible y ya se ha puesto manos a la obra. Ante las sensibles lesiones de larga duración de Vitor Barberá y Oscar Gistau, ambos han tenido que pasar por quirófano, el departamento de 'scouting' se ha propuesto rastrear intensamente el mercado en búsqueda de un atacante referencia con gol. El elegido, tal y como avanzó el periodista Achraf Ben Ayad en 'X', es Hamza Abdelkarim, jugador egipcio del Al-Ahly.

Fuentes del Barça consultadas por SPORT confirman que, tras varias semanas observando el mercado, el ariete egipcio es el elegido. La edad, que suele ser una traba con los menores de edad extracomunitarios y que tantas operaciones ha frustrado por el reglamento FIFA, esta vez juega a favor del Barça, dado que el jugador cumple los 18 años en enero, justo cuando el equipo azulgrana quiere que llegue. El interés es tal que el Barça ya ha mandado una propuesta en firme al conjunto egipcio para hacerse con sus servicios y la fórmula que plantea es una cesión con una opción de compra, pero el Al Ahly no va a poner las cosas fáciles.

Quieren retener a su joya

Este periódico se ha puesto en contacto con la entidad egipcia y los responsables aseguran que la propuesta formal ha llegado, pero también han recibido otras ofertas económicamente más altas por el jugador. Además del Barça, el Sporting de Lisboa, el Olympique de Lyon y el Bayern de Múnich han mostrado interés por fichar al joven jugador. También insisten en que en estos momentos no tienen necesidad alguna de vender, por lo que tratarán de retener al talento, a quien consideran ahora mismo el mayor potencial de Egipto y una de las promesas más prometedoras de África. A su vez, admiten que no tienen la sartén por el mango dado que al jugador apenas le restan 18 meses de contrato y en un año medio el atacante podría salir gratis.

Por otro lado, fuentes cercanas al joven talento aseguran que su deseo es recalar en las filas del Barça y que el jugador ya ha tomado la decisión y quiere ir al Barça sí o sí. Sin embargo, el mercado manda y la última palabra la tendrá la entidad egipcia, que deberá decidir si vender al ariete y ganar dinero o seguir disfrutando de su calidad en Egipto pese a saber que el joven quiere hacer las maletas para cumplir su sueño de triunfar en el club de sus sueños.

Aunque el desenlace no se prevé muy lejano pues el mercado de fichajes está a la vuelta de la esquina, el club egipcio está, día de hoy, completamente cerrado en banda a vender a Abdelkarim. Habrá que esperar a ver como evoluciona la negociación en los próximos días y será muy significativo saber si el Barça envía una segunda oferta demostrando que tiene un interés firme en firmar a la perla egipcia o si se decanta por otra opción.