"Al Ahly no se opone al fichaje de Hamza Abdelkarim por el Barça"

Ahmed Shobeir, exguardameta internacional y una de las voces más influyentes del fútbol egipcio, aseguró en su programa de radio “Ma’a Shobeir” (On Sport FM) que Al Ahly no se opone a la salida de Hamza Abdelkarim rumbo al Barça, pero marcó una línea roja: cobrar por el traspaso en el futuro. Según explicó, el club de El Cairo está dispuesto a sentarse a negociar, aunque “su única condición” sería recibir una compensación económica por un futbolista al que consideran una apuesta de futuro. Hamza Abdelkarim es el principal candidato a reforzar la delantera del Barça Atlètic a partir del mes de enero.

En ese contexto, Shobeir deslizó el principal punto de fricción: la fórmula que plantearía el Barcelona. De acuerdo con su versión, en el entorno azulgrana se contempla una operación sin pago fijo, en forma de cesión, acompañada de incentivos contractuales. Entre ellos, citó cláusulas ventajosas como un porcentaje de una futura reventa y “cosas por el estilo”, un modelo que, en su opinión, no encaja con la postura de Al Ahly. El club egipcio desea una opción de compra cerrada para junio y alguna contraprestación por la cesión, aunque no sea monetaria.

El mensaje del club egipcio, siempre según Shobeir, es claro: no se trata de exigir una cifra desorbitada, sino de que la entidad reciba un retorno real si el Barça quiere adelantarse a otros pretendientes por Abdelkarim. La negociación, por tanto, queda supeditada a que la propuesta culé pase de la ingeniería contractual a una oferta con dinero sobre la mesa.

Hamza Abdelkarim fue uno de los jugadores más destacados del último Mundial sub'17 celebrado en Qatar y el área deportiva del club blaugrana considera que se trata de un auténtico talento para el futuro. Ya hace semanas iniciaron negociaciones y cuentan con el OK total del futbolista, que ha pedido que le dejen salir hacia el Barça este mes de enero. El acuerdo con el futbolista sería hasta junio con un contrato de tres años más si se ejerce la opción de compra y con la seguridad de que haría la pretemporada con el primer equipo este próximo verano.