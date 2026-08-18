El Al-Ahly, exequipo de Hamza, el rival más exótico del Gamper

El Al-Ahly será el rival del FC Barcelona en el regreso del Trofeu Joan Gamper al Spotify Camp Nou. El conjunto egipcio aterrizó el lunes en Barcelona después de completar buena parte de su concentración en España y afrontará este miércoles (20.00 horas) su último amistoso antes de regresar a El Cairo para comenzar la temporada oficial.

Será una edición histórica del torneo blaugrana, ya que el Al-Ahly se convertirá en el primer club africano que disputa el Gamper. El conjunto de El Cairo es, además, el más laureado del continente: suma 12 Champions africanas, 45 Ligas egipcias y 39 Copas de Egipto.

El Al-Ahly llega al Gamper después de disputar dos partidos durante su concentración en España, con sensaciones contrapuestas. El conjunto egipcio comenzó su gira con una convincente victoria por 3-0 ante el CF Badalona, pero tres días después cayó por 2-1 frente al CE Europa.

Hamza, ante su antiguo club

Uno de los grandes atractivos estará en Hamza Abdelkarim. El delantero de 18 años se enfrentará al club en el que se formó y del que llegó al Barça. Será, por tanto, un reencuentro especial con el equipo que marcó sus primeros pasos como futbolista.

Hamza se ha convertido además en una de las grandes sorpresas de la pretemporada azulgrana. Hansi Flick le ha dado protagonismo durante los amistosos y el atacante ha respondido con tres goles y buenas actuaciones, ganándose un sitio en la dinámica del primer equipo.

Su irrupción llega en un momento especialmente interesante para el Barça, que ha perdido a Robert Lewandowski y Ferran Torres y busca alternativas para el ataque. El Gamper supondrá una nueva oportunidad para que Hamza siga convenciendo a Flick, esta vez ante sus antiguos compañeros.

Hamza besó el escudo del Barça en el campo del Basilea / Gorka Urresola

Un partido histórico para el Al-Ahly

El conjunto egipcio también llega con problemas. Youssef Belammari sufrió una lesión del ligamento cruzado durante el primer amistoso de la concentración y será baja durante un largo periodo. Además, el Al-Ahly ha rechazado una oferta de casi 4 millones de euros del Konyaspor por su estrella Imam Ashour. El club ha comunicado que su centrocampista internacional “no está en venta” esta temporada, pese al interés de varios equipos.

Tahir Mohamed, futbolista del conjunto egipcio, destacó la importancia de enfrentarse al Barça. “El partido contra el Barcelona será una fiesta, ellos disputan esta copa prácticamente todos los años, por lo que será un partido divertido y el ambiente será especial. Aprovecharemos el ambiente y esperamos que sea una buena experiencia para nosotros antes de que empiece la temporada”, aseguró.

Su encuentro ante el Barça supondrá el broche de oro a la pretemporada del Al-Ahly, ya que el club africano debutará en la liga egipcia el domingo 23 de agosto ante el ENPPI, apenas cuatro días después de su visita al Spotify Camp Nou.