El Al-Ahli saudí quiere fichar a Fermín

El Barça necesitará una gran venta este verano para poder ir al mercado e incorporar el ansiado extremo por la banda izquierda. La dirección deportiva blaugrana se ha ido moviendo estas semanas para informarse sobre varios jugadores y la lista final está clara: Luis Díaz (Liverpool), Nico Williams (Athletic) y Marcus Rashford (Manchester United) son las tres operaciones en las que se ha ido avanzando a falta de la decisión final. No se ha ido más allá porque se trata de tres operaciones caras. Lo mejor para el Barça es que los tres futbolistas están locos por venir y pondrán todo de su parte para vestir de blaugrana.

Pero el club debe primero cerrar algún traspaso importante para, luego, intentar cerrar la negociación con quien resulte elegido. Y no va a ser fácil porque la idea es vender caro y hacerlo con algún futbolista que decida salir del club y no sea de los jugadores considerados estratégicos. Hay alguna opción abierta, pero todo está aún en fase embrionaria.

Una de las opciones que el Barça considera viable en estos momentos es Fermín. El canterano tiene encima de la mesa una propuesta del Al-Ahli saudí con cifras que son realmente mareantes, sobre todo para el jugador. El club blaugrana le abriría las puertas, pero debe ser el propio futbolista el que decida dar un paso al frente para pedir una salida. Y ese paso no lo ha dado y no es seguro que lo dé. Fermín no ha sido titular, pero sí ha tenido muchísimos minutos con Hansi Flick, por lo que su prioridad pasa por quedarse y lucha por un puesto, aunque sepa que lo va a tener difícil.

El Al-Ahli saudí ya negoció en el 2023 el fichaje de Kessié con el club blaugrana y la operación llegó a buen puerto. Habrá que ver si con Fermín sucede lo mismo. El Chelsea también se ha movido con el entorno del jugador, pero no hay oferta en firme por ahora, aunque en el Barça creen que acabará llegando más pronto que tarde.

La venta de Fermín generaría plusvalías muy importantes al ser un futbolista formado en la casa y allanaría el camino para fichar y solventar el límite salarial del nuevo proyecto deportivo. La opción es sólida, pero no hay nada decidido.

Y es que los futbolistas de la plantilla del Barça no quieren irse. Ni a base de millonadas. El proyecto gusta y todos tienen muy claro que aquí se van a ganar títulos. Vaya, que se viene un ciclo vencedor en el que todos desean formar parte. Si Fermín no sale, todos los ojos se centrarían en un Ronald Araujo cuya cláusula baja a los 60 millones de euros del 1 al 15 de julio.

Va a haber ruido con este futbolista, pero el uruguayo se ha hartado de asegurar que no se mueve del Barça por nada del mundo. Su entorno sí es más proclive a una marcha, pero el futbolista manda mucho y ya se echó atrás en enero cuando la Juventus le tenía casi firmado.