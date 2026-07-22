El Al Ahli de Saudí podría llevarse a Marc Casadó del Barça

Comienza la fase decisiva para definir el futuro de Marc Casadó. El Barça tiene claro que el canterano debe salir este verano ante la falta de minutos que tendrá en el nuevo proyecto y está a la espera de que el jugador y su agente, Jorge Mendes, valoren ya las ofertas que tienen encima de la mesa y tomen una decisión. Hasta ahora, el club blaugrana se ha mantenido a la espera y con calma y no han querido precipitar una venta rebajando su precio final. El objetivo es recaudar un mínimo de 25 millones de euros y están convencidos de que lo conseguirán antes del cierre de mercado. Hay interés de clubs ingleses, alemanes e italianos, pero las propuestas más altas podrían llegar de Arabia Saudí.

Uno de los equipos que estaría dispuesto a dar el paso al frente es el Al Ahli de Saudí, que ha intensificado su interés en los últimos días. Su director deportivo, el portugués Rui Pedro, ex del Benfica, busca un mediocentro defensivo con buena salida de balón y valora mucho al futbolista blaugrana. El exejecutivo del Benfica mantiene unas excelentes relaciones con Jorge Mendes y podría llevarse el gato al agua teniendo en cuenta que hay más clubs saudíes que han mostrado predisposición para ir a por Casadó. El Al Ahli ya ha fichado este verano a Trincao a través de Jorge Mendes, por unos 50 millones de euros y espera construir un proyecto ganador.

En estos momentos, el Al Ahli está en plena planificación de fichajes. Por el momento, en el centro del campo ha prescindido del exblaugrana Kessié y también le ha abierto la puerta al mediocentro Enzo Millot, al que firmaron del Stuttgart el pasado verano por 30 millones de euros y no se ha adaptado al fútbol saudí. El club está a la espera de propuestas por Millot y se ha puesto manos a la obra para firmar a dos centrocampistas. Casadó podría ser uno de ellos si el futbolista está dispuesto a asumir el reto.

El jugador, por el momento, se está ejercitando en la ciudad deportiva del Barça y no sería extraño que fuera al stage de Inglaterra si aún no ha encontrado equipo. En el Barça no tienen prisa siempre que la operación llegue a buen puerto y sea interesante para todas las partes. Y no cabe duda que a nivel económico todos podrían salir muy beneficiados de la opción saudí, una liga que cada vez está firmando a más jugadores con proyección.

Casadó también va a tener ofertas para seguir en el fútbol europeo ahora que el mercado a comenzado a moverse tras la celebración del Mundial. En las últimas semanas han sonado equipos como el Milan, el Stuttgart o el United. En España varios clubs han preguntado por él, pero en la modalidad de cesión, algo que no contempla el Barça.