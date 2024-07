Al Ahli y Al Ettifaq, las amenazas por Joao Cancelo

El Barça cuenta con Joao Cancelo para la próxima temporada. Es el lateral derecho titular del próximo proyecto y tanto el club como el futbolista quedaron ya a finales de temporada que intentarían forzar una nueva cesión con el Manchester City. El club inglés, de momento, se ha mostrado reacio al préstamo ante el interés de dos equipos saudís por ficharle. Los clubs son el Al Ahli y Al Ettifaq, que estarían en disposición de pagar los 25 millones de euros que demanda el City para dar salida al portugués.

El verano pasado, Cancelo ya tuvo ofertas de Arabia Saudí, pero se negó a salir teniendo en cuenta la Eurocopa de esta temporada. Le pagaban una ficha astronómica, pero hizo fuerza para que su club le cediera al Barça y se rebajó la ficha para que la operación llegara a buen puerto. Deportivamente, acertó porque ha sido titular toda la temporada a pesar de que fue de más a menos. El lateral tuvo fallos importantes en partidos decisivos aunque la dirección deportiva nunca dudó de su calidad.

El planteamiento del Barça es claro y pasa por una cesión con opción de compra no obligatoria. Y el City no quiere al jugador pero desea romper su contrato e ingresar. Las negociaciones están estancadas pero el tiempo juega a favor del Barça porque Pep Guardiola no quiere llevárselo de pretemporada y deberán tomar una decisión. Cancelo ya ha dejado claro al City que no piensa escuchar otras ofertas que no sean del Barça y si mantiene su pulso acabará saliendo a préstamo.

El club blaugrana valora la polivalencia de Cancelo aunque este curso solo quiere que juegue como lateral derecho, su posición natural. El curso pasado tuvo que cubrir la banda izquierda por la lesión de Balde, pero ahora solo debería jugar por la derecha. El club mantiene también en plantilla, por ahora, a Héctor Fort y ha recuperado al cedido Julián Araujo para que sean complementos por ese lateral.