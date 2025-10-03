Se agrava el lío con Lamine Yamal

El estado físico de Lamine Yamal fue el desencadenante de un nuevo lío entre el FC Barcelona y la Real Federación Española de Fútbol. Mientras el club blaugrana no había informado a la RFEF de unas molestias de Lamine Yamal, Luis de la Fuente lo introdujo en la lista de 26 convocados para los encuentros ante Bulgaria y Georgia clasificatorios para el Mundial del 2026.

De la Fuente no tenía constancia de esta nueva lesión, a diferencia de con Fabián Ruiz de quien dijo que “tiene una lesión muscular, como nos ha informado el PSG”. De Lamine Yamal recordó que había disputado los 90 minutos en la Champions League, por lo que no veía impedimento para su convocatoria.

El problema es que llovía sobre mojado. En la anterior convocatoria, Lamine Yamal llegó de la Roja con la lesión en el pubis que le está persiguiendo en este inicio de temporada. La Federación no vio problema para que jugara en Bulgaria y Turquía y De la Fuente aclaró que las molestias fueron posteriores a los partidos, como ocurre a menudo en un deporte de “riesgo” como es el fútbol de élite.

En can Barça, por su parte, se movían otros vientos. El jugador no había podido entrenar con normalidad por culpa de la reproducción de las molestias en el pubis que le están haciendo la vida imposible. El club barcelonistas, unas horas después, emitió un comunicado en el que exponía que “las molestias en el pubis que arrastra el jugador Lamine Yamal han reaparecido después del partido ante el PSG. Será baja contra el Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas”. Por tanto, al no estar ante el Sevilla ya dejaba de ser apto para la selección.

La Federación no se esperaba este contratiempo ya que, de conocer toda la información, no le habría convocado en primera instancia, tal y como ocurrió con Fabián Ruiz.

De todos modos, se evidencia que los protocolos entre el FC Barcelona y la Federación aún deben mejorarse para evitar situaciones de este tipo. Al final se ha desatado la polémica y mucho ruido alrededor del jugador que es el gran perjudicado.

Lamine Yamal no podrá estar ni con el Barça ni con la selección para ayudar en el camino hacia el Mundial del 2026, una cita a la que quiere acudir a toda costa. El joven crack deberá descansar y ponerse de nuevo en manos de los recuperadores del club para estar en condiciones con el clásico a la vista.

Lamine es un jugador capital para los dos equipos y ninguno de ellos podrá contar con su varita mágica.

“Me sorprendió la falta de empatía de Flick”

Las graves acusaciones de Hansi Flick contra Luis de la Fuente acusándole de no cuidar a los futbolistas tuvieron la contestación ayer por parte del seleccionador español. De la Fuente no quiso contestar en una reciente comparecencia en un homenaje en La Rioja, pero ayer fue preguntado a la primera sobre las declaraciones del técnico alemán.

El técnico dijo de entrada que “no hay ningún conflicto con Hansi Flick”, aunque reconoció que “me sorprendió con sus declaraciones, creía que tendría empatía con el seleccionador porque él había ocupado el cargo, cada uno elige lo que debe decir, sin más”. El riojano no quería profundizar sobre el tema, pero las preguntas eran constantes. “Tenemos dos partidos muy importantes y nos jugamos el Mundial, lo que hablamos de Flick, está en segundo, tercer, o cuarto puesto, que nos jugamos el Mundial con Georgia y Bulgaria, cada uno ha dicho lo que ha dicho y punto y final”.

En cualquier caso, quedó constancia de la decepción que sentía De la Fuente por las críticas de su colega de profesión.