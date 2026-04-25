"Estoy muy agradecido al Barça, me lo dio todo para ser el que soy. Si me llamaran..."

Sergio Gómez celebró a lo grande ganar la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. El lateral izquierdo titular del conjunto donostiarra es un badalonés de 25 años que se formó durante ocho temporadas en el fútbol formativo del Barça. En la cantera blaugrana destacaba como extremo o mediapunta pero con el paso de los años su demarcación ha sufrido una evolución sorprendente.

Sencillo, amable, simpático, cercano y un muy buen tipo. SPORT dialogó de manera cómoda y a fondo con un futbolista que ha jugado en grandes clubs europeos como el Borussia Dortmund, Anderlecht o Manchester City. En la Real Sociedad vive su segunda temporada rindiendo a un nivel altísimo. Después de ganar una Champions y dos ediciones de la Premier League coronarse campeón de la Copa del Rey con los de San Sebastián es un éxito muy especial.

¿En tu currículum ya tenías muchos títulos pero ganar con la Real Sociedad debe ser algo único?

Es un título muy importante para la ciudad, para el club y para los jugadores. Para mí es muy especial ya que todos los títulos son importantes. La final fue un gran partido y creo que fue merecido el triunfo. La verdad es que el inicio de temporada fue difícil pero la copa del Rey es un título diferente en el que arrancas a siete u ocho partidos de proclamarte campeón. El inicio de temporada no fue bueno pero con el cambio del míster y la energía positiva que aportó, todo cambió y la racha ha sido buenísima y más acabando con este título.

Los jugadores de la Real Sociedad celebran la victoria en la final Copa del Rey, este lunes en San Sebastián / EFE

¿Qué tiene de especial Rino Matarazzo?

El paso de Imanol a Sergio Francisco era un cambio continuista ya que los dos venían de la cantera. El cambio de aires radical con un entrenador extranjero con el que todos empezaban de cero fue un punto importante para todo el equipo. Todos dimos lo máximo en cada entrenamiento y en los partidos y nos hemos ido ganando nuestro sitio. El equipo ha crecido y todos hemos sido importantes. Creo que un factor decisivo fue empezar este período sumando victorias algo que nos dio mucha confianza.

Pellegrino Matarazzo celebra la victoria en la final de al Copa del Rey en Sevilla / AFP7 vía Europa Press

Te has convertido en un gran lateral izquierdo aunque en tu formación en la cantera del Barça nunca ocupaste esta demarcación.

Nunca. La verdad es que es una posición que con el paso de los años he ido incorporando. En el Barça jugaba de extremo en ambas bandas o de mediapunta. Llegué a jugar de falso nueve pero nunca de lateral. Esta polivalencia ha sido importante en mi carrera aunque ahora estoy asentado como lateral izquierdo.

Sergio Gómez, en su etapa en el Barça / INSTAGRAM

Los que te conocíamos en la cantera del Barça no hubiéramos pensado nunca que acabarías jugando de lateral

Yo tampoco me lo hubiera creído si me lo dicen en esa época pero al final los jugadores evolucionan. Creo que ha sido un paso acertado ya que me encuentro muy cómodo. En algunos partidos si el míster me necesita me sitúa de extremo para hacer un poco de doble lateral. Estoy contento con la posición en la que juego y no me arrepiento de la evolución que he tenido y el hecho de haber sido partícipe del cambio de posición.

Nunca hubiera imaginado en mi etapa de canterano del Barça acabar jugando de lateral. La verdad es que es una posición que con el paso de los años he ido incorporando. En el Barça jugaba de extremo en ambas bandas o de mediapunta

Fue un caso similar el de Jordi Alba que en La Masia jugaba de mediapunta y acabó triunfando de lateral

Puede que sea un caso parecido al mío. Hay entrenadores modernos que apuestan por salir desde atrás y le dan mucha importancia a la posición de lateral. Con todo ello se buscan jugadores de mucha calidad para esta función. En cuanto al aspecto defensivo en una reconversión así hay que mirar muchos vídeos y trabajar mucho ya que es la faceta en el que más margen de mejora tengo. Como lateral hay que rendir mucho a nivel defensivo y estar muy atento para dar el nivel que se te pide.

Sergio Gómez entra en el radar del Manchester City | @sergiogm_10 / Sergio Gómez entra en el radar del Manchester City | @sergiogm_10

¿El entrenador que te reconvirtió a lateral fue Vincent Kompany?

Cierto. Cuando me llamó para fichar por el Anderlecht estando de vacaciones Kompany me dijo que había visto mis partidos y que para su juego me veían como un jugador perfecto para jugar de lateral. Yo creía que tenía que hacer ese cambio, lo vi con buenos ojos, lo hablé con mi familia y ellos también lo vieron bien. Era un paso difícil cambiar de país y jugar en una nueva posición, era algo arriesgado y si no hubiera funcionado a saber donde estaría ahora. Me lo trabajé y salió muy bien. El año que estuve con Kompany fue muy buena, creo que era su tercera temporada como entrenador y ya se le veían cosas. Los años que pasó con Guardiola aprendió muy bien. Me alegro mucho por él y ya se está viendo la gran trayectoria que está realizando.

Sergio Gómez ganó la Champions con el Manchester City / Agencias

A Guardiola tu también lo conociste a fondo en el Manchester City.

Yo soy ambicioso y quiero jugar los máximos minutos posibles. Los títulos que se consiguieron en aquellos dos años que estuve en el City fueron muchos. Fueron dos grandes temporadas llenas de títulos en las que aprendí mucho. Me sentí parte de esos títulos y realicé un buen trabajo allí. La manera de ver el fútbol es lo que hace diferente a Guardiola. Lo ha demostrado en todos los equipos con juego y títulos. Ha estado en clubs ganadores y ello le ha ayudado pero su manera de ver el fútbol es distinta a los demás. Tácticamente Guardiola te dice que te tienes que colocar aquí porque allí vas a recibir el balón y solo tienes que concentrarte en controlar el balón y encarar al rival. Y luego llega el partido pasa exactamente eso. Guardiola está por delante de todos en este aspecto.

Kompany me llamó para fichar por el Anderlecht y me dijo que había visto mis partidos y que para su juego me veían como un jugador perfecto para jugar de lateral. Era arriesgado pero acepté el reto

¿Te ayudó a adaptarte a lo que te pedían Guardiola y al resto de entrenadores que has tenido el hecho de crecer en la cantera del Barça?

Creo que es la base de todo. Estar ocho años en La Masia me dio los conocimientos y herramientas para poderme adaptar a cualquier club que he ido. Se el juego que tengo y cuando recibes ofertas miras el club y su estilo. Los clubs a los que he ido se adaptaban a mi estilo y esto me lo ha hecho más fácil. En la Masia me han enseñado muchas cosas que luego he podido demostrar en el fútbol profesional.

Sergio está en el mejor momento de su carrera en Donosti / Real Sociedad

¿Te consideras un canterano del Barça?

Por supuesto. He estado ocho años desde alevín hasta el Barça B. Estoy agradecido al Barça siempre. Estoy agradecido a todos los clubs en los que he militado pero el Barça es el que me dio la oportunidad de crecer para dar el salto a la élite. En el fútbol formativo del Barça el entrenador que más me marcó fue Franc Artiga. Todos confiaron mucho en mí y desde que llegué me sentí muy agradecido a todos pero si tengo que escoger a uno con Artiga realicé un gran cambio y exploté como jugador. Este fue el momento en el que sentí de verdad que podía ser futbolista y él siempre me lo expresaba así. La calidad que hay en el Barça es más que conocida. El Barça es el mejor club en España y de allí salen grandes jugadores en todas las demarcaciones.

Sergio Gómez y Abel Ruiz celebrando un gol cuando los dos estaban en el infantil A / FCB

Otro entrenador conocido que has tenido en tu carrera fue Míchel.

Lo tuve en el Huesca. Cuando tengo ofertas siempre miro que entrenador me va a dirigir y cuál es su estilo. Cuando me llamó el Huesca vi sus características y él me explicó lo que me pediría y eso me ayudó a decidirme ya que yo encajaba en su idea. Con los años se ha demostrado lo gran entrenador que es. Ya se vio en el Rayo, en el Girona y también cuando ascendimos con el Huesca.

Tácticamente Guardiola está por delante de todos. Él te dice que te tienes que colocar aquí porque allí vas a recibir el balón y solo tienes que concentrarte en controlar el balón y encarar al rival. Y luego llega el partido pasa exactamente eso.

Álex Remiro suena como portero del Barça....

Remiro tiene muchísimo nivel. Es un portero que en los últimos años ha estado en todas las convocatorias de la selección. Eso es muy difícil teniendo en cuenta el gran nivel que hay en España en la demarcación de portero. Es un grandísimo portero. En la Copa del Rey solo ha jugado un par de partidos cuando se lesionó Marrero pero nos ayudó mucho también.

Sergio Gómez ha sido un fijo en las diferentes selecciones españolas / RFEF

Desconocemos si algún día Remiro será portero del conjunto blaugrana. ¿En tu caso te gustaría volver a ser jugador del Barça?

Yo estoy bastante contento en la Real Sociedad y hasta que no te llaman no lo piensas. La verdad es que no lo he pensado. El Barça es el club que me lo ha dado todo para llegar donde estoy ahora. Estoy súper agradecido por todos esos años y por como me trataron pero como he dicho antes hasta que no te llaman ni piensas en lo que dirías si te llamaran. Estoy muy contento en la Real Sociedad y por las oportunidades que me están dando.

¿Volver al Barça? Yo estoy bastante contento en la Real Sociedad y hasta que no te llaman no lo piensas. La verdad es que no lo he pensado. El Barça es el club que me lo ha dado todo para llegar donde estoy ahora

Cuando jugabas en la cantera del Barça tú eras un pequeño Lamine por tu condición de zurdo y atacante de mucho nivel técnico. ¿Qué te parece el 10 del Barça?

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Esta temporada lo he sufrido en varias ocasiones. Lamine está demostrando todo el nivel que tiene. Coincidí con él en una convocatoria que estuve con la selección española absoluta y me sorprendió muchísimo en los entrenamientos. Lo había visto en los partidos pero verlo entrenar es alucinante. Le quedan quince o más años de carrera en el Barça, seguro que va a triunfar y si se lo propone va a llegar hasta donde él quiera.