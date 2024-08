Los agentes libres que podría fichar el Barça tras el mercado

El Barça podría llegar a fichar un jugador libre si se cierra el acuerdo con Nike que permitiría al club azulgrana volver a la regla 1:1. Con fairplay, el Barça podría inscribir un jugador libre, que actualmente no tenga equipo, y jugar al instante de darle de alta en LaLiga, aunque primero tendría que regularizar la situación de Olmo e Iñigo Martínez, registrados por las lesiones de Araujo y Christensen, según apuntan a SPORT fuentes de LaLiga.

El club azulgrana tiene tres fichas libres para el primer equipo (dorsales 12, 22 y 25) y con la necesidad de reforzar la plantilla de Flick, es probable que el elegido sea un jugador libre. A todo esto, estos son los futbolistas sin equipo que podrían interesar al Barça:

Adrien Rabiot

El pivote que podría traer el Barça tras la lesión de Marc Bernal puede ser Adrien Rabiot. Es el jugador con mayor valor de mercado sin equipo (35M€) y a sus 29 años, podría acabar vistiendo de azulgrana. Como informábamos en SPORT, Adrien Rabiot no es una prioridad, pero está en la agenda de los responsables deportivos del Barça, siendo un jugador con talento y experiencia en una posición en la que el Barça podría reforzarse.

Rabiot, durante un partido con Francia / AP

Mario Hermoso

El segundo jugador libre con mayor valor de mercado es el central español Mario Hermoso (25M€). Con el 'no' de Tah y las lesiones actuales de Christensen y Araujo, sumado a que Eric Garcia podría llegar a jugar como pivote, tener un central extra sería una opción. Hermoso estaría libre, aunque difícilmente llegue a can Barça, pero es otra alternativa con el mercado cerrado. Tentado por Turquía y sin nada oficial, el ex del Espanyol busca equipo.

Mario Hermoso en Champions League con el Atlético / EFE

Mats Hummels

Subcampeón con el Borussia de Dortmund, a sus 35 años el alemán no renovó con el conjunto de la Bundesliga. Central experimentado, con talento más que de sobras y que aún podría dar una última alegría al club que quiera tener uno de los últimos servicios del alemán.

Mats Hummels, durante un partido con el Borussia Dortmund / AP

Joel Matip

El experimentado central que jugó sus últimos 7 años en Liverpool lleva sin equipo todo el verano. Ganador de la Champions League 18/19, eliminando al Barça en el famoso 4-0 en Anfield y titular indiscutible en la zaga defensiva con Virgil Van Dijk. Con 1,95 metros de altura y 33 años, podría acabar en algún equipo 'top' de Europa.

Joel Matip, durante un partido con el Liverpool / EFE

Los otros nombres que hay en el mercado

Hay una gran lista de futbolistas sin equipo, aunque ninguno de ellos estaría ahora en el radar del Barça. Estos son los jugadores más destacados, con la mayoría de ellos con pasado azulgrana.