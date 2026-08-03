Los agentes de Julián Álvarez vienen a Barcelona para definir una estrategia y elevar la oferta

Los días van pasando pero, de momento, no hay cambios en la situación de Julián Álvarez. Ni por parte del futbolista, que sigue teniendo el sueño de vestir de azulgrana, pero todavía no se ha producido un segundo gesto que pueda cambiar las cosas, ni por parte del FC Barcelona, que mantiene su apuesta por el delantero argentino para reforzar la posición del '9'. Los próximos días, en este sentido, tienen que ser trascendentales, pues recordemos que la 'Araña' está citado para justo dentro de una semana por su actual club para iniciar los entrenamientos y ya ha recibido las indicaciones previas para llegar en forma.

L. Miguelsanz

En las próximas horas está previsto que se dé otro paso que acerque a Julián Álvarez al FC Barcelona. Un paso que estudiarán conjuntamente la dirección deportiva del club azulgrana con los agentes dell futbolista. Y es que sus representantes tienen previsto viajar a Barcelona a principios de esta semana, según una información del periodista David Ibáñez para 'El Desmarque'.

Oferta de 115 millones en estudio

Entre las medidas a tomar, estaría la de diseñar una estrategia que resulta efectiva y pueda finalizar con la presencia de Julián Álvarez en el FC Barcelona. Pasaría por elevar la oferta blaugrana al club colchonero. Recordemso que la primera propuesta formal fue alrededor de los 100 millones de euros fijos y ahora, según esta información, podría pasar a los 115 millones, es decir, un aumento de 15 'kilos' que refuerza el interés del Barça por el futbolista colchonero.

De todos modos, la postura del Atlético de Madrid ha sido implacable hasta ahora, incluso más allá de la oferta remitida por el Barça. Los dirigentes colchoneros se han remitido desde el primer momento a la cláusula de rescisión del delantero argentino, que es de 500 millones de euros, y han denunciado a la entidad azulgrana al considerar que el FC Barcelona había negociado con el jugador fuera del plazo permitido.

Al Atlético de Madrid se le cayó la opción del Arsenal, que prefería a la del Barça, para el traspaso de Julián Álvarez, y al Barça, su 'Plan B' y la principal alternativa con la lesión de Eli Junior Kroupi. Hay otros 'nueves' en la lista, como el alemán nacionalizado kosovar Fisnik Asllani (a un paso de firmar por el RB Leipzig), o el serbio de la Juventus Dusan Vlahovic, pero Julián Álvarez es el gran objetivo.