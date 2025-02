¡El agente de Vitor Roque, en Barcelona para aclarar su futuro!

Una vez cerrado el mercado en España, el gran nombre que acapara la actualidad blaugrana es Vitor Roque y la oferta que tiene encima de la mesa para regresar a Brasil y fichar por el Palmeiras. El mercado brasileño cierra el 28 de febrero y comienzan a darse movimientos. Según el periodista brasileño Jorge Nicola, el agente del delantero, André Cury, se encuentra ya en Barcelona para aclarar el futuro del goleador. Barça, Vitor Roque y Betis -club en el que se encuentra cedido- deben decidir si prospera la propuesta del Palmeiras y se abre una negociación formal o se atrasa el posible traspaso al mes de junio. Todo dependerá de lo que desee hacer el futbolista.

El Palmeiras ha ido apretando al entorno de Vitor Roque con una propuesta económica muy importante. Están dispuestos a pagar un traspaso alto al Barça para quedarse con los derechos del jugador, pero quieren que el club blaugrana acceda a desbloquear la situación y convenza al Betis para que de salida de forma inminente al futbolista. Solo así se podría llegar a un acuerdo económico que, en estos momentos, no existe.

La llegada de André Cury a Barcelona puede desbloquear para bien o para mal la operación. El agente del jugador quiere analizar con el Barça todos los escenarios y tener claro de primera mano que el club blaugrana no piensa contar con el brasileño de cara al futuro, algo que sí está decidido. A partir de ahí, el jugador debería decidir si sigue en Europa o se marcha de regreso a Brasil. Aquí no va tener minutos en el Betis y lo más normal es que se rompa la cesión de dos años en verano por lo que habría que buscarle un nuevo destino. El Palmeiras le promete no solo la titularidad sino ser el jugador mejor pagado del equipo y el futbolista franquicia del club en los próximos años. Vitor Roque podría relanzar su carrera en un ecosistema ideal para su juego, aunque regresar a su país sería dar un paso atrás a nivel de imagen.

El Barça está por la labor de cerrar una operación de traspaso con el Palmeiras ahora o en junio siempre que no compute pérdidas. El Palmeiras, por ahora, estaría dispuesto a llegar a unos 24 millones de euros y el Barça exige un mínimo de 27 millones de euros más un porcentaje de una futura venta. Así recuperaría prácticamente la totalidad de su inversión y se sacaría un problema de encima. Pero falta convencer al Betis de que rompa su contrato de cesión y, por el momento, el club verdiblanco hace oídos sordos a cualquier propuesta salvo que obtenga alguna remuneración económica.

La postura del Betis se ve en Brasil como una estrategia. Vitor Roque no cuenta ya demasiado para su técnico, Manuel Pellegrini, pero el Betis desea parte del pastel en este traspaso. Los andaluces aducen que perderían un delantero importante sobre todo para la competición europea, ya que su nuevo fichaje, Cucho Hernández, no está inscrito. Pellegrini solo contaría coin Bakambu y ven la operación demasiado arriesgada. También es cierto que el brasileño va a jugar muy poco en la Liga por lo que se ahorrarían parte de su salario y no tener que pagar una indemnización al Barça de 1'5 millones de euros si finalmente no disputa un mínimo de partidos, una cantidad nada despreciable.

Quedan menos de diez días para tomar una decisión y el Palmeiras desea ya que se aclare todo porque sino comenzará a negociar con otras opciones. Necesitan un delantero de nivel y han esperado mucho tiempo a Vitor Roque, por lo que llega el momento de definir las cosas. El Barça y el entorno del jugador marcarán la estrategia y se verá si hay opciones de cerrar ahora la venta o posponerla a junio. El Palmeiras juega el Mundial de Clubs y tendrá abierto el mercado, de nuevo, a partir del 2 de junio, por lo que todo se podría concretar en esa ventana. Llegó la hora de la verdad.