El agente de Subiabre, la joyita de River, avisa a Barça y Madrid: "Los equipos europeos lo tienen en su lista y veremos qué pasa a mitad de año"

Desde hace un par de años el nombre de Ian Subiabre está en el punto de mira de los grandes clubes europeos. El joven extremo de River Plate está destinado a ser uno de los estandartes de la futura generación futbolística de Argentina. El 1 de enero cumplió los 19 años y, tal y como está el mercado en la actualidad, es edad más que suficiente para que el disparadero de rumores, con más o menos fundamento, se desate casi a diario.

Buen ejemplo de ello es lo sucedido estos últimos días. El Trabzonspor turco hizo un movimiento para negociar el traspaso de Subiabre y llegó a presentar una oferta en firme de 10 millones de euros en concepto de traspaso. Un esfuerzo económico tan importante como estéril, ya que Stéfano Di Carlo, flamante presidente de River Plate, cerró la puerta y el propio entorno del delantero aseguró que todavía no había llegado el momento de emprender un nuevo destino.

Ian Subiabre se queda en River, de momento. El exmítico delantero internacional argentino, Claudio Caniggia, reconvertido a asesor futbolístico, atendió los micrófonos de Radio La Red para clarificar la situación de la joyita de Millonarios. "Llamaron de club a club, eso es lo que sé. Me acabo de enterar hoy en realidad. Yo creo que está bien que se quede estos meses. Recién está empezando en Primera, tiene que jugar, sumar minutos y afianzarse”, apuntó.

Ian Subiabre, cada vez con más protagonismo en River / River Plate

Mensaje de cautela inicial, aunque de corto recorrido si atendemos a las presiones europeas y las propias prisas del futbolista y su agente en la misma entrevista. "La idea es que se quede un tiempo más y después ver que pasa a mitad de año. Es un chico de 19 años que ya mostró cualidades, pero todavía tiene que crecer físicamente y seguir sumando experiencia".

Movimientos de Barça y Madrid

El pasado verano ya surgieron informaciones apuntando a que los grandes clubes de la liga española se habían interesado por Subiabre. Son conocidas las excelentes relaciones que mantienen el Real Madrid y River. Y más después que hace un año se concretara el traspaso de Mastantuono. Ahora, Ian podría seguir el mismo camino .

En el caso del Barça, también en verano surgieron los rumores indicando que técnicos del Barça habían seguido de cerca al joven extremo argentino. Poco después, desde SPORT, adelantábamos que Deco quería firmar a un extremo joven y se había decantado por Subiabre. Sin embargo, la irrupción de Bardghji a última hora hizo cambiar de planes al área deportiva y aparcar momentáneamente la apuesta por la juventud de Ian.

La lista de pretendientes se ha incrementado de forma brutal estos meses, aunque está claro que las horas de Subiabre en River Plate parece que están más que contadas. Caniggia tiene claro el plan a seguir con su joven estrella este verano: Europa espera con los brazos abiertos. "Los equipos europeos ya lo tienen en sus listas. Subiabre estuvo y está en varias listas de clubes importantes. Lo vienen siguiendo hace tiempo”.

Subiabre, en línea ascendente

La aportación de Ian en la primera plantilla de River ahora dirigida por Coudet ha ido a más en las últimas semanas. El extremo poco a poco se ha afianzado en el once y ha multiplicado su aportación a un equipo que está en clara progresión. Lejos queda su debut en 2024. Un año más tarde se consolidó participando en un total de 18 partidos, con dos goles y una asistencia. Pero ha sido en lo que va de 2026 cuando ha dado el salto cualitativo: a estas alturas ya acumula 11 partidos, con un gol y dos asistencias en su haber.

Subiabre tiene contrato en vigor hasta diciembre de 2028 y su cláusula de rescisión asciende hasta los 100 millones de euros. Una cantidad importante pero que, por supuesto, es sensible de negociar a su debido tiempo. El futbolista lo tiene claro. "Estoy muy enfocado acá. Me queda mucho tiempo en River", señaló tras la última victoria y el nuevo aluvión de rumores.