El agente de Simone Inzaghi, técnico del Al Hilal, desmiente una oferta por Raphinha: "No lo ha pedido"

En Arabia Saudita empiezan a estar cansados que de forma periódica se le atribuyan todo tipo de traspasos. El último caso sería el protagonizado por el azulgrana Raphinha. Algunos medios habrían publicitado una supuesta oferta millonaria procedente del fútbol saudí que tendría al todopoderoso Al Hilal como gran protagonista. Una vez más, el dinero saudita al servicio de aquellos que buscan agitar el mercado.

Pero en este caso, la presunta aventura de Raphinha y el Al Hilal apenas si ha tenido recorrido. El agente de Simone Inzaghi, técnico del club saudita, ha salido al paso para desmentir este tipo de noticias sin ningún fundamento.

En declaraciones a 365 scores, Federico Pastorello, señaló que "Inzaghi no ha solicitado el fichaje de Raphinha Díaz, como se ha rumoreado en las últimas horas". El agente incidió en que todo lo difundido sobre negociaciones y ofertas oficiales para incorporar al delantero del FC Barcelona no es cierto.

Pastorello también lanzó un aviso para todos aquellos que quieran utilizar al Al Hilal como trampolín en su promoción de cara al mercado veraniego. "Inzaghi ha decidido aplazar todos los asuntos relacionados con los nuevos fichajes o con la lista de posibles bajas a final de la presente temporada. Y es que Inzaghi no quiere que el mercado distorsione a un equipo centrado en la recta final del campeonato.

Futuro incierto

Desde SPORT se anunció que Raphinha había planteado algunas dudas respecto a su futuro y que se había marcado un periodo de reflexión para analizar su carrera futbolística más allá del Mundial de este verano. Pese a que tanto el futbolista como su entorno son felices en Barcelona, el jugador es consciente que en unos meses cumplirá los 30 años y que igual ahora es la última oportunidad para afrontar una aventura millonaria lejos del Barça.

En la dirección deportiva azulgrana están al corriente del debate interno de Raphinha, aunque todo el mundo confía en que el internacional brasileño aparcará sus dudas, apostará por cumplir su contrato e incluso ampliarlo de cara al futuro.

En las últimas horas desde esta redacción también se ha informado que el Barça sí contempla la llegada de una oferta de traspaso por Raphinha procedente del fútbol árabe. En este caso sería a través del agente Pini Zahavi, aunque la propuesta a día de hoy no existe.