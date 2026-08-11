André Cury, agente de Natan, confirma el interés del Barça

El Barça sigue atento al mercado de centrales después de la salida de Ronald Araujo, cedido al Liverpool. La dirección deportiva blaugrana mantiene diferentes opciones en el radar por si aparece una oportunidad interesante para reforzar el eje de la zaga, aunque las prioridades del club siguen estando muy definidas: Rodri Hernández y un refuerzo para la delantera.

En este contexto, el nombre de Natan ha ganado fuerza después de que su propio representante, André Cury, confirmara que el FC Barcelona ya se ha puesto en contacto con el Real Betis para conocer la situación del central brasileño.

El Barça ya ha preguntado por Natan

Cury reconoció en una entrevista con el medio árabe 'Erem News' que el Barça ha mostrado interés por el futbolista verdiblanco, aunque dejó claro que los contactos todavía no han desembocado en una propuesta formal. "Es cierto que el Barcelona está interesado en fichar a Natan, pero aún no hemos recibido ninguna oferta oficial", aseguró el representante.

El agente André Cury en el Camp Nou / SPORT

El agente brasileño explicó además que el acercamiento se ha producido directamente entre ambos clubes, sin que el Barcelona haya contactado todavía con su entorno. "El Barcelona no habló conmigo, pero sí con la directiva del Real Betis sobre su interés en fichar a Natan este verano. Si el Betis recibe una buena oferta, creo que podrá marcharse", afirmó.

El interés, por tanto, es real, pero se encuentra todavía en una fase inicial. El Barça ha preguntado por las condiciones de una posible operación y ha tomado el pulso al Betis, pero no existe ninguna negociación abierta ni una oferta sobre la mesa.

Flick confía en La Masia

La salida de Araujo reduce las opciones de Flick en el centro de la defensa, pero el técnico alemán no ha reclamado por ahora una incorporación urgente. El Barça considera que tiene soluciones dentro de la plantilla y, especialmente, en La Masia.

Álvaro Cortés, la apuesta de Flick / MARC GRAUPERA / FC BARCELONA / SPO

Una de las alternativas que más convence al cuerpo técnico es Álvaro Cortés. El joven central ha ganado protagonismo durante la pretemporada y Flick cuenta con él para completar la rotación del primer equipo durante la temporada.

Esta vía permitiría al club cubrir el hueco dejado por Araujo sin destinar recursos a una posición que no figura entre las prioridades del mercado. El margen económico, además, está concentrado en las operaciones de Rodri y del delantero que debe completar el ataque.

Por eso, Natan aparece actualmente como una posibilidad que el Barça mantiene bajo vigilancia, pero sin dar todavía el paso definitivo. El interés existe, pero la operación está lejos de estar en marcha.