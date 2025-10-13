El agente de Lewandowski alimenta las dudas sobre su futuro

El representante de Robert Lewandowski, Pini Zahavi, ha reconocido que el futuro del delantero polaco en el FC Barcelona es incierto. El atacante finaliza contrato el próximo 30 de junio de 2026, esto es, al final de la presente temporada, y de momento no tiene ninguna propuesta de renovación por parte del club blaugrana. Así lo ha explicado en las últimas horas el agente israelí en declaraciones al medio árabe ‘365Scores’.

“El contrato de Lewandowski con el Barcelona expira el verano de 2026 y aún no hay decisiones tomadas. Tenemos que esperar y ver qué pasa en los próximos días”, ha asegurado Pini Zahavi. El representante del futbolista polaco también ha dejado claro que ningún club saudí se ha puesto en contacto con él: “No hay nada oficial respecto a las negociaciones con los equipos de Arabia. No hay ofertas en este momento”.

El Barça aún no ha tomado ninguna decisión con Lewandowski. Es evidente que la dirección deportiva ya está explorando posibles sustitutos, pero desde los despachos del Spotify Camp Nou no se cierra la puerta a ningún escenario. Tampoco el de la continuidad del delantero polaco, que no ha empezado a su mejor nivel la temporada 2025/26 pero ya lleva cuatro goles con la camiseta blaugrana y dos tantos y una asistencia con Polonia.

Mientras tanto, este lunes varios medios de Turquía han situado a 'Lewy' en la órbita del Fenerbahce. 'Haberler.com', 'Sporx' y 'Haberts.com' han puesto sobre la mesa la posibilidad de que el club de Estambul ofrezca un buen contrato de dos años al ariete para obtener los servicios de un "futbolista de clase mundial".