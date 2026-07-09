El agente de Kroupi enfría su posible llegada al Barça

Eli Junior Kroupi se ha consolidado como uno de los nombres más atractivos del mercado de fichajes. La gran temporada firmada por el delantero francés ha multiplicado el interés de varios grandes clubes europeos y lo ha situado en el centro de numerosas especulaciones durante las últimas semanas.

Entre los equipos que han sido relacionados con el atacante aparece el FC Barcelona. Ante la complejidad que supone una operación por Julián Álvarez, principal objetivo de la dirección deportiva blaugrana para reforzar la delantera, distintas informaciones apuntaban a que Kroupi figuraba entre los futbolistas monitorizados por el club de cara al presente y al futuro.

Junior Kroupi es un proyecto de crack / Bourenemoth

Paralelamente, desde Inglaterra también se intensificaron los rumores sobre un posible desembarco en el Tottenham. Varios medios aseguraban que el conjunto londinense, con Roberto De Zerbi al frente del proyecto, había tomado posiciones para hacerse con los servicios del joven delantero.

Sin embargo, el entorno del jugador ha querido poner freno a todas esas informaciones. Moussa Sissoko, representante de Kroupi, concedió una entrevista a 365Scores en la que aclaró la situación del futbolista y desmintió varios de los rumores que han circulado en los últimos días.

Sin movimientos con el Barça

La respuesta del agente sobre el supuesto interés blaugrana fue contundente. Sissoko negó que exista cualquier tipo de negociación entre el futbolista y el Barça y aseguró que no es correcto vincular su nombre con el club catalán en estos momentos. Matiz imporante. En estos momentos.

El representante explicó que no se ha producido ningún contacto ni se ha abierto ninguna conversación entre las partes, unas declaraciones que enfrían por ahora la posibilidad de que Kroupi forme parte de los planes inmediatos de Hansi Flick en la posición de '9', aunque la puerta no está cerrada como hemos contado en SPORT.

Tampoco hay acuerdo con el Tottenham

El Barça no fue el único club mencionado durante la entrevista. En los últimos días, diversas informaciones procedentes de Inglaterra habían señalado que el atacante estaba cerca de convertirse en nuevo jugador del Tottenham.

Kroupi celebra su gol ante el City de Guardiola / EUP

No obstante, Sissoko también se encargó de desmentir ese escenario. El agente aseguró que no existe ningún acuerdo cerrado con la entidad londinense y que las versiones que hablan de una operación prácticamente completada no reflejan la situación real del jugador.

Un futuro todavía abierto

Pese a negar los contactos con Barça y Tottenham, el representante dejó claro que el futuro de Kroupi sigue sin resolverse. El delantero continúa analizando las distintas opciones que tiene sobre la mesa y todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre cuál será su próximo destino.

"Seguimos debatiendo su futuro. Ya veremos qué ocurre en los próximos días; por el momento no hay ninguna decisión definitiva", explicó Sissoko.

El mensaje que transmiten desde el entorno del futbolista es de calma. Con buena parte del mercado todavía por delante y varios clubes atentos a su situación, la prioridad pasa por evaluar cuidadosamente cada alternativa antes de dar el siguiente paso en una carrera que continúa en plena progresión.