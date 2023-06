El agente de Kessié desmiente que el jugador haya dado luz verde a su salida del Barça

En las últimas semanas, se había apuntado a Frank Kessié como una de los primeros jugadores que podría abandonar el cuadro azulgrana Ahora el agente del futbolista marfileño ha desmentido la noticia de que su cliente da luz verde para dejar el Barça

El FC Barcelona necesita aligerar la plantilla para equilibrar el 'Fair Play' y ajustar sus cuentas financieras. La operación salida podría empezar por un algún futbolista de rotación en el conjunto dirigido por Xavi Hernández.

En las últimas semanas, se había apuntado a Frank Kessié como una de los primeros jugadores que podría abandonar el cuadro azulgrana en el próximo mercado de fichajes. Incluso el portal 'inter live' explicó que el Barça habría recibido una oferta del Liverpool por unos 35 millones de euros y podría cerrar su incorporación si el futbolista da el OK.

El jugador marfileño no se ha asentado como titular y las posibles incorporaciones de Rúben Neves y İlkay Gündogan provocarían 'overbooking' en el centro del campo culé. De esta manera, la salida de Kessié podría ser factible.

Pese a eso, ahora el agente de Frank Kessié ha desmentido los rumores sobre la salida de su representado. El agente ha calificado de 'fake news' la noticia de que su cliente da luz verde para dejar el Barça.

Franck Kessie’s agent publicly describes as ‘fake news’ the info about his client giving the green light to leave Barça. ⛔️🔵🔴 #FCB



Player’s camp position has not changed as of today. pic.twitter.com/RQS9JO03UO