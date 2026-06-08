El agente de Julián Álvarez desmiente que el Real Madrid le haya contactado

El nombre de Julián Álvarez ha vuelto a situarse en el foco del mercado de fichajes tras las últimas informaciones que apuntaban a un posible interés del Real Madrid en el delantero del Atlético de Madrid. Distintos medios, como Sky Sports, situaban al argentino como el posible nuevo ‘galáctico’ de Florentino Pérez, en una operación que incluso podría alcanzar los 150 millones de euros.

En este escenario, y según recoge 365Scores, el entorno del jugador ha querido aclarar la situación para frenar las especulaciones.

Julián Álvarez agradeciendo el apoyo de la afición del Atlético / EUP

Su agente enfría los rumores

Fernando Hidalgo, representante de Julián Álvarez, ha sido consultado por la existencia de contactos o negociaciones con el Real Madrid ante el creciente ruido mediático en torno al futuro del delantero.

Su respuesta ha sido clara y directa, negando cualquier tipo de movimiento entre las partes: “¿Julián como el fichaje ‘galáctico’ del Madrid? No tenemos ninguna información al respecto y nadie se ha puesto en contacto con nosotros sobre este asunto.”

El agente del jugador rebaja así cualquier especulación sobre el futuro inmediato del futbolista del Atlético, en un contexto en el que su nombre vuelve a ocupar un lugar destacado en la agenda del mercado europeo.

El gol de Julián Álvarez de falta contra el Barça en la Champions / Valentí Enrich / SPO

El Madrid se interpone en el camino del Barça

El posible interés del Real Madrid se sumaría al del PSG y añadiría un nuevo obstáculo en el camino del Barça para intentar hacerse con los servicios de Julián Álvarez. Los azulgranas siguen muy atentos a la situación del delantero argentino, uno de sus grandes objetivos en el mercado para reforzar su delantera tras la salida de Robert Lewandowski.

En el Barça consideran que el caso sigue abierto, pero condicionado por varios factores. Pese al deseo de Julián de vestir de azulgrana, la postura del Atlético es firme. No contempla una salida sencilla del futbolista y solo aceptaría venderle por una cifra de gran magnitud económica. Por ello, el club azulgrana prefiere mantenerse a la espera de cómo evolucione el mercado y de los movimientos de los grandes clubes europeos implicados.