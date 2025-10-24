El agente de Julián Álvarez se pronuncia sobre su situación

La rumorología sobre el futuro de Julián Álvarez se está desatando tras su gran temporada con el Atlético. El delantero está cumpliendo con creces, pero el proyecto colchonero no acaba de arrancar y el argentino se ha sentido algo frustrado en algunos partidos, algo que hace pensar que pueda forzar un cambio de aires a finales de temporada a pesar de que tiene contrato hasta el 2030. El Barça está muy interesado en su futuro aunque se trata de una operación complicada y desde Madrid también se ha apuntado que el Atlético le ha presentado una oferta para ampliarle el contrato mejorándole el salario.

Ante tanta rumorología, el agente del futbolista, Fernando Hidalgo, que siempre ha dejado puertas abiertas a todo para el futuro, ha sido tajante en declaraciones a 'calciomercato.it'. Hidalgo quiere que se deje al jugador tranquilo: "Nada de lo que se está escribiendo es cierto. Solo son hipótesis imaginativas en estos momentos", comentó el agente del argentino.

El entorno de Julián Álvarez tiene claro el interés que despierta el futbolista en clubs potentes de Europa, pero por ahora no van a mover pieza. Han dejado clarísimo que este pasado verano no hubo ofertas a pesar de las especulaciones que le colocaban en el Liverpool y no desean entrar en conflictos con el Atlético. Lo que haya que ser en el futuro, será, pero todo se hará de la mano del equipo colchonero, que apostó por el argentino pagando cerca de 80 millones de euros por su fichaje.

Lo que sí reconoció Fernando Hidalgo en el pasado es que Julián Álvarez siente cierta predilección por el Barça: "Obviamente, Julián tiene admiración por los clubes españoles, y al seguir cuando era niño la carrera de Leo Messi... No hay muchos argentinos que no tengan un sentimiento especial hacia el Barcelona", indicó en su momento. Unas palabras que generaron cierto revuelo aunque el Barça, por ahora no ha realizado ningún movimiento más allá de estar informado de la situación del delantero.

Julián Álvarez tiene una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, por lo que sacarlo del Atlético no va a ser nada fácil. Por ahora le declaran intransferible, pero todo podría cambiar si el delantero desea cambiar de aires. En el Atlético se habla de una cifra de 200 millones para la venta, pero la tasación del jugador es de 100 millones en la actualidad. El Barça solo podría afrontar esta operación si realiza alguna venta millonaria o si incluyen jugadores en la misma para abaratar el coste final. El PSG también ha mostrado interés para la próxima temporada.