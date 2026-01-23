El agente de Julián Álvarez se pronuncia sobre el interés del Barça

Julián Álvarez sigue siendo un jugador que interesa al Barça. A pesar de que a finales del año pasado, el club blaugrana quiso rebajar las expectativas sobre una posible negociación para el próximo verano, la realidad es que su nombre sigue encima de la mesa al considerar que es el perfil idóneo para reforzar al equipo si se marcha Robert Lewandowski. El agente de Julián, Fernando Hidalgo, quiso dejar claro que el futbolista tiene contrato y que es el Atlético de Madrid quien tiene la facultad para decidir sobre él: "Cualquier club interesado en Julián debería ponerse en contacto con la directiva del Atlético de Madrid, ya que el jugador tiene contrato y está comprometido con él", declaró a 'Eremnews'.

Fernando Hidalgo remarcó que no es el momento de hablar de estos asuntos y que a él personalmente nadie del Barça se le ha dirigido hasta el momento, ya que en todo caso deberían hablar primero con el Atlético: "No es cierto, no me he reunido con Deco ni con nadie del Barcelona durante el periodo actual", enfatizó.

Julián Álvarez fichó por el Atlético procedente del Manchester City por 75 millones de euros más variables y en la actualidad tiene una tasación de 100 millones de euros. El club colchonero siempre ha afirmado que el argentino no está en venta y que no piensan escuchar ofertas, aunque algunas fuentes aseguran que el Atlético sí que podría estar dispuesto a escuchar propuestas sobre los 120 millones de euros, una cifra a la que el Barça no quiere ni puede llegar.

El delantero siempre se ha mostrado cauto a la hora de hablar sobre su futuro, respetando al Atlético y su contrato firmado hasta el 2030. Otra cosa es que en el equipo rojiblanco ha tenido algún momento complicado y tiene claro que su perfil de jugador podría destacar mejor en otros clubs con otro tipo de fútbol. De hecho, Julián nunca ha escondido su simpatía por el Barça y el hecho de que algún día le gustaría vestir de blaugrana.

El Barça, por el momento, tiene la operación encima de la mesa y espera tomar una decisión en los próximos meses. Todo va a depender del futuro de Lewandowski y de su situación con en el límite salarial, ya que esperan tener este tema solventado para la ventana de fichajes del próximo verano. No hay duda que los dos grandes objetivos del Barça para el próximo proyecto son un central zurdo y un delantero.