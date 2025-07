El agente de Jordi Alba a Rousaud: "O miente o no se enteraba de nada"

Emili Rousaud, CEO y fundador de Factor Energia, fue vicepresidente durante la presidencia de Josep Maria Bartomeu en el Barça. Acaba de publicar la biografía 'La fe del emprendedor' dónde también repasa algunos episodios vividos durante su etapa en la junta directiva blaugrana. Rousaud ataca a futbolistas como Piqué, Jordi Alba o Busquets por presionar para tener sueldos muy altos que resultaron un problema durante la pandemia: "Llega la pandemia y los ingresos caen de una forma brutal sin las entradas. Y los jugadores no se quisieron reducir el salario. A mí eso me dio un poco de vergüenza como socio, no ya como directivo. No perdonaron un euro".

El ex precandidato también atacó a quien fue director deportivo del Barça, Robert Fernández: "Bueno, en el Barça no tuvimos un buen director técnico, aunque también hubo un problema de entrenador, porque Dembélé con Luis Enrique ha resultado ser un fenómeno. Y un director técnico es muy importante para escoger bien a los jugadores y los entrenadores. En el caso de la empresa, es el equipo de Recursos Humanos", asegura.

Sus declaraciones han causado una enorme indignación entre los jugadores que cita, como también en Robert Fernández. En ese sentido, SPORT ha podido charlar con Vicente Forés, agente de Jordi Alba y en cuya empresa trabaja el ex director deportivo, que se ha mostrado muy enfadado con las afirmaciones de Rouseaud, al que ha acusado de "mentiroso".

Umtiti, Messi, Dembélé, Coutinho, Jordi Alba y Suárez celebran un gol del Barça en la Champions 2018/19 / David Ramírez

"Es totalmente falso, parece mentira que este hombre haya sido vicepresidente del Barça, no se entera de la película", arranca antes de argumentar que "en la época de la pandemia, no solo Jordi, sino todos los jugadores, perdonaron dinero, pero Jordi perdonó muchísimo dinero, haciéndose cargo de la situación, como no podía ser de otra manera". Y añade datos concretos: "En la salida perdonó ocho millones. Si eso no es perder dinero o dejar de ganar... No sé si este personaje habrá perdido dinero estando en el Barça o le habrá costado dinero como le costó a Jordi cuando salió del club".

De hecho, Forés recuerda especialmente la despedida que el club montó para agradecer como merecía la carrera de Jordi Alba de blaugrana, a la que acudieron jugadores, directivos y mucha gente cercana al futbolista: "Cuando se marchó, el presidente Laporta agradeció a Jordi el esfuerzo que había hecho al ayudar económicamente al club. E incidió en el amor que siente por el Barça, de ahí que no dudara en perdonar tanto dinero. Así que, o miente el señor Laporta o miente él. ¿Dónde estaba este señor en esa época? Lo que creo es que no lo conocen ni en su casa y la única forma que tiene de darse a conocer es con estas declaraciones. Y no solo con Jordi, es que sé que todo lo que ha dicho es mentira". El agente insiste: "Dice que sintió vergüenza. El que siente vergüenza soy yo viendo cómo alguien que fue vicepresidente de un club tan grande como el Barça haga este tipo de declaraciones, totamente falsas. O miente o no se enteraba de nada".

Robert Fernández y Josep Maria Bartomeu, durante su etapa en el Barça / JAVI FERRANDIZ

En defensa de Robert Fernández

Forés no acaba ahí porque también pide respeto para quien fue director deportivo del Barça y que ahora trabaja en su empresa: "Se mete con Robert, al que le tengo mucho cariño, y habla de que no era un buen director deportivo. Nombra a Dembélé, que seguramente será el próximo Balón de Oro. Es que se contradice en todo lo que dice".