El agente de Jesse Bisiwu confirma el interés del Barça: "Hay comunicaciones oficiales"

El nombre de Jesse Bisiwu ha saltado definitivamente a la primera línea de la actualidad azulgrana. Si ayer en SPORT desvelábamos el profundo análisis de 'scouting' que el club realiza sobre este extremo de 18 años, comparado por expertos como Vinyl Tong con los inicios de Lamine Yamal, ahora es el entorno directo del futbolista quien confirma que el interés del Barça ha pasado de los informes a los contactos reales.

Mobindi Marthy, agente de la joya del Club Brugge, ha roto su silencio en declaraciones a 'Erem News', admitiendo que el club blaugrana es uno de los grandes agitadores en la carrera por su fichaje. "Es cierto que el Barcelona sigue muy de cerca a Jesse y es uno de los clubes que monitoriza activamente su situación", reconoció el representante, validando la información adelantada por este diario sobre el trabajo que Deco y João Amaral vienen realizando en la sombra.

Paso a paso, pero con "comunicaciones oficiales"

A pesar de que el Brujas mantiene una postura de cautela y busca la renovación de su "diamante" (con contrato hasta 2027), las palabras de Marthy sugieren que la maquinaria del mercado ya está a pleno rendimiento. Al ser preguntado por la existencia de negociaciones formales para vestir a Bisiwu de azulgrana, el agente fue tajante: "Dado el talento del jugador, es totalmente normal que haya comunicaciones oficiales con varios clubes, incluidos grandes clubes como el Barcelona".

No obstante, el representante quiso enfriar ligeramente las expectativas para no entorpecer el crecimiento del extremo en el filial del club belga, el Club NXT: "Estamos manejando todo con calma, paso a paso", sentenció.

El Barça, en posición preferencial

Como explicábamos en SPORT, el Barça busca adelantarse a la competencia feroz de los grandes de Europa mediante movimientos estratégicos con promesas incipientes, una fórmula vital para paliar las limitaciones del 'fair play' financiero. Bisiwu, con su explosividad y su capacidad para desbordar desde la izquierda hacia el interior, encaja perfectamente en el perfil de "extremo moderno" que demanda el modelo de juego de Hansi Flick.