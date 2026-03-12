La agente de Haaland: "No ha existido ningún contacto por él"

Este miércoles por la noche sacábamos en exclusiva en SPORT la reunión de Carles Planchart y Xavier Aguilar, integrantes del equipo de Font, en el interior del hotel con el CEO del Manchester City, Ferran Soriano, y con su director deportivo, Hugo Viana. Según fuentes consultadas, uno de los objetivos de las reuniones es conseguir una opción de compra preferente para el Barça si llega el día en el que Haaland y el City deciden separar sus caminos. El delantero noruego es desde hace tiempo uno de los grandes objetivos deportivos vinculados al club azulgrana y su nombre sigue apareciendo en los planes a largo plazo.

El candidato a las elecciones del FC Barcelona (que se celebran este próximo 15 de marzo) ha aclarado todo esta mañana en el 'Què t'hi jugues': "Haaland es uno de los mejores delanteros centros del mundo. No es posible ficharle al corto plazo porque renovó el año pasado, pero personalmente estoy convencido que estos contratos tan largos no es posible que se cumplan y es aquí donde debemos estar atentos a la situación de un jugador que le encanta España, que cuando vino aquí hizo declaraciones de lo maravillado que estaba del Camp Nou. El Madrid también lo ha querido, por lo tanto hacer un movimiento que nos proteja a nosotros y nos de esta opción, estoy convencido que puede pasar", explicó.

Contundente

El serial continua, puesto que la agente del futbolista, Rafaela Pimenta, ha hablado para los micrófonos de 'El Chringuito' este jueves. Y ha sido contundente: "Tenemos mucho respeto y admiración por el FC Barcelona, pero no ha existido ningún contacto con Haaland ni con su agente. Ni del club ni de sus candidatos para un traspaso. El jugador renovó su contrato hace pocos meses, está muy feliz en el Manchester City y no tenemos nada que hablar de un traspaso cuando está todo tan bien".

Haaland, en una de sus pocas intervenciones en el partido del Bernabéu / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Haaland renovó recientemente con el Manchester City con un contrato de larga duración que se extiende hasta 2034, por lo que no se contempla una operación a corto plazo. Sin embargo, disponer de una opción preferente daría al Barça prioridad por delante de otros equipos que han mostrado interés, como el Real Madrid.

Noticias relacionadas

Las conversaciones se desarrollaron con total discreción en el interior del hotel, concretamente en un salón privado, buscando mantener el encuentro lejos de focos y miradas externas. De esta manera, la candidatura de Víctor Font busca posicionarse con antelación en operaciones estratégicas de futuro.